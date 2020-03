Ict: Academy Umana, didattica in virtual room sincrona per percorsi formativi

Roma, 18 mar. (Labitalia) - “Con l’attivazione on line della ‘Data and cybersecurity bootcamp academy’, il cui l’inizio è previsto per la prossima settimana, si chiude il processo di conversione di tutte le Academy Umana già attive e in partenza queste settimane. Non si ferma dunque la formazione e l’alta formazione di Umana, che attraverso Umana Forma, società di formazione del gruppo, ha attivato la trasformazione, da frontale a virtual room sincrona, di tutta la programmazione didattica prevista nei prossimi mesi, che dunque rimane inalterata”. E’ quanto si legge in una nota.

“Da oggi in poi - sottolinea - in questa fase emergenziale, discenti e docenti seguiranno e guideranno le didattiche attraverso delle piattaforme web dedicate che consentono il tracking presenze ai corsi e dunque il rispetto dei parametri di garanzie e certificazione così come indicati dai fondi interprofessionali”. Le academy attive sono oggi Digital hr consultant, in collaborazione con Ca' Foscari; Digital Hr consultant; Digital evolver academy; due percorsi Innovation academy con sap; e due Java developer. Sono in fase di attivazione e partiranno a breve le academy Test designer academy e due Data management. Partiranno su web anche Data and cybersecurity bootcamp academy e Crm/erp academy.

Sono tutti percorsi formativi ict di circa 240 ore ciascuno dedicati alla costruzione di profili tecnici specializzati e profili funzionali/consulenti. Umana, attraverso Umana Forma, nel 2019 ha attivato 153 academy, di cui 80 nel settore ict per un totale di 1.773 allievi formati, di cui 950 in ambito ict, erogando 31.010 ore totali di formazione, di cui 16.560 in ambito ict. Da luglio 2019 Umana è anche partner di Sap education in Italia, una partnership che prevede l’attivazione di 20 academy nel 2020 per la formazione di oltre 500 nuovi professionisti it operativi nell’ecosistema Sap, azienda leader nelle applicazioni software per il business.