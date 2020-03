Lavoro: Quojobis, nuova realtà nel settore risorse umane

Roma, 16 mar. (Labitalia) - Nasce QuoJobis, una nuova realtà nel settore delle risorse umane, in cui confluiscono anche Articolo1 e Idea Lavoro. Quojobis nasce con l’obiettivo di collocarsi tra i leader del mercato nazionale per poi giungere all’internazionalizzazione, puntando su una visione manageriale precisa e su significativi investimenti tecnologici. QuoJobis è presente sul tutto il territorio nazionale con ventiquattro filiali ed è in grado di offrire una completa gamma di servizi in ambito hr, quali somministrazione, ricerca e selezione, politiche attive del lavoro, outplacement, outsourcing e consulenza hr. Le sue aree di specializzazione sono in grado di coprire i settori della moda e lusso, sanità, intrattenimento, hi-tech e gdo contando su un team dedicato con significativa expertise nei singoli settori. Assume il ruolo di amministratore delegato Mario Straneo, piemontese di nascita, milanese di adozione che vanta una pluriennale esperienza manageriale a livello nazionale ed internazionale in importanti aziende del settore quali Manpower ed SgbGroup holding.

Per realizzare la propria strategia di crescita, l’azienda, nonostante la grave situazione del momento, ha deciso di implementare il proprio organico per essere pronta a cogliere le sfide del mercato quando l’emergenza sarà passata. La ricerca è rivolta a dieci sales account per le sedi di Torino, Milano, Padova, Verona, Napoli, Cagliari. I prescelti si occuperanno dello sviluppo commerciale e dell'implementazione di azioni mirate di marketing sul territorio, dell’acquisizione di aziende interessante ai servizi hr, della fidelizzazione dei clienti già acquisiti, operando in maniera sinergica con lo staff di filiale. Il candidato ideale è laureato, preferibilmente in materie economiche o umanistiche, e ha sviluppato un'esperienza in ruoli commerciali, di almeno 3 anni, all'interno di agenzie per il lavoro o società di consulenza hr. Requisiti indispensabili: approccio consulenziale, orientamento al cliente, problem solving, capacità di lavorare in team, ottime doti relazionali e comunicative.

“Stiamo vivendo - dichiara Mario Straneo, amministratore delegato - una situazione nuova, ma che con determinazione e aiuto fattivo di tutti gli attori coinvolti, associazioni datoriali, sindacati e governo, riusciremo a superare supportando i nostri dipendenti nel migliore dei modi”. “QuoJobis - spiega - è operativa e sta supportando le aziende nell’identificare personale idoneo per le soluzioni a garanzia della continuità dettate dal dpcm, garantendo loro la massima sicurezza. Se tutti ci mettiamo a disposizione, ognuno per la propria sfera di responsabilità, supereremo questo momento”.