Gruppo Aton, in 2020 nuove sedi e business plan su nuove tecnologie

Firenze, 28 gen. (Labitalia) - "Il 2020 sarà l’anno della rivoluzione per il Gruppo Aton". Così Fulvio Duse, direttore generale del gruppo, ha descritto l’immediato futuro dell’azienda durante il Kick Off appena concluso a Firenze. Chiuso il 2019 con un incremento del fatturato di oltre il 30%, il gruppo Aton punta a una serie di azioni e iniziative per sviluppare nuove tecnologie con l’obiettivo di mantenere costante la crescita anche per il nuovo anno e raggiungere entro il 2022 una posizione di rilievo nel mercato italiano ict.

Digital tansformation per lo snellimento dei flussi aziendali, divisione di ogni ramo di impresa in differenti business unit, ognuna con proprie figure esperte di riferimento e gestione amministrativa, e soprattutto la trasformazione del gruppo da azienda 'time&material' ad impresa che propone soluzioni di digital innovation. Queste alcune delle novità messe in campo per il 2020.

Annunciato anche un aumento dell’organico grazie alla costante attività di recruiting e formazione svolta nelle università e negli Istituti tecnici al fine di creare veri e propri professionisti dell’informatica e alle recenti aperture della nuove sede di Napoli e della software factory a Terni.

"Siamo in continua espansione - spiega Giordano Duse, Ceo del Gruppo Aton - e in questi anni la qualità del nostro lavoro grazie alle competenze del nostro organico ci ha permesso di chiudere il 2019 con un fatturato vicino ai 10 milioni di euro".

"Il continuo allineamento - sottolinea - di obiettivi e strategie, il coordinamento integrato con il resto dell’azienda e una migliore comunicazione con il cliente finale saranno le nostre risorse in più per questo 2020".