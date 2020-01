Osservatorio Infanzia Trovaprezzi.it, dalla sicurezza al corredino 3,5 mln le ricerche on line per neonati

Roma, 27 gen. (Labitalia) - Sono pari a 3,5 milioni di ricerche totali nell’intero 2019 per i prodotti da neonato per la sicurezza in auto, ma anche passeggini, fasciatoi bagnetti, oltre a tutto il necessario per l’igiene e la nutrizione dei neonati. Emerge dall'Osservatorio Infanzia Trovaprezzi.it, il comparatore di prezzi online leader in Italia, che analizza le intenzioni d’acquisto degli italiani sul web nella macro categoria Infanzia.

"I recenti casi di cronaca - si legge in una nota - di morti infantili per abbandono in auto e il decreto d’obbligo di installazione di sistemi d’allarme in auto, in vigore dal 7 novembre 2019, hanno certamente inciso sul boom di ricerche per gli accessori per la sicurezza: con +167% di crescita di ricerche rispetto al 2018 è la categoria che ha registrato il maggiore tasso di crescita nel 2019".

Tra le altre categorie più gettonate dell'ultimo anno si distinguono anche l’igiene del bambino (+18%), fasciatoi e bagnetti (+14%), seggiolini auto (+1%). Tra i 5 prodotti preferiti su Trovaprezzi.it nel 2019 per categoria troviamo: seggiolini auto: cybex cbx solution (gruppo 2/3, 15-36 kg); igiene del bambino: pannolini pampers progressi 1; la sicurezza: dispositivo antiabbandono di digicom tippy smart pad; fasciatoi e bagnetti: la vashetta da bagno flexi bath della stokke; passeggini e trio: inglesina trilogy system volendo tracciare una spesa media di prodotti indispensabili al momento della nascita, escluso l’abbigliamento, trovaprezzi.it ha creato un ideale corredino base, al miglior prezzo online, per una spesa indicativa totale di circa 1.200 euro.