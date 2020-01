Ecommerce: Trovaprezzi.it, ricerche in crescita del 14% rispetto al 2018

Milano, 15 gen. (Labitalia) - Nel 2019 il mercato dello shopping online in Italia ha sfiorato i 31,6 miliardi di euro con un +15% rispetto al 2018, l’incremento più alto di sempre in valori assoluti (4,1 miliardi di euro), come indicato dall’Osservatorio ecommerce B2C promosso dalla School of management del Politecnico di Milano e da Netcomm. Anche lo scorso anno la crescita è stata dominata dall’acquisto di prodotti, che hanno raggiunto i 18,1 miliardi di euro (+21%) grazie a 281 milioni di ordini e a uno scontrino medio di circa 66 euro. I dati di Trovaprezzi.it, il comparatore di prezzi online leader in Italia, ancora una volta offrono una fotografia delle intenzioni e delle abitudini di acquisto online degli italiani e dimostrano, con un aumento del 14% delle ricerche rispetto all’anno precedente, come il commercio elettronico nel 2019 abbia trainato la crescita retail complessiva.

Ma chi sono gli utenti più attivi, da dove cliccano e soprattutto cos’hanno acquistato nel 2019? L’identikit fornito da Trovaprezzi.it conferma la tendenza già rilevata lo scorso anno: nel 59% dei casi le ricerche sono state effettuate da uomini e gli utenti più attivi hanno un’età compresa tra i 35 e i 44 anni (26% sul totale degli utenti). Anche nel 2019, le regioni settentrionali hanno contribuito quasi alla metà delle ricerche totalizzando complessivamente circa il 46% delle ricerche, con Milano in testa su Roma (8 visite contro 5,6 per abitante, nonostante una crescita di quest’ultima del 33% rispetto al 2018). La regione in cui si è registrato il maggior incremento di ricerche nel 2019 rispetto all’anno precedente è stata però l’Umbria (+42%) seguita dal Trentino-Alto Adige (+37%), Puglia (+34%) e Marche, Basilicata e Liguria (+28%). Le città con un incremento di ricerche degno di nota si trovano invece al Sud: Pescara (+52%), Andria (+51%), Caserta (+47%), Palermo (+30%).

Le ricerche effettuate da dispositivi mobili, nel 2019, hanno superato il 68% delle ricerche totali, di cui il 62% proveniente da smartphone. Nonostante siano passati oltre 365 giorni dalla precedente classifica, poco è cambiato nel podio di Trovaprezzi.it: Samsung si conferma il top brand per gli smartphone - nel 2018 con Galaxy S9 64GB e nel 2019 con Galaxy A50 128GB - mentre le Saucony Jazz Original e Armolipid Plus restano in testa alle ricerche rispettivamente di sneakers e integratori.