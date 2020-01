Innovazione: la realtà virtuale di Vision Lab Apps al Ces di Las Vegas

Roma, 10 gen. (Labitalia) - C’è anche Vision Lab App, la start up di Monteviale, in provincia di Vicenza, al Ces-Consumer Electronics Show di Las Vegas, la grande fiera dell’elettronica di consumo più importante al mondo. Fino ad oggi, Vision Lab App è al Convention Center in qualità di 'Certified Partner' della start up britannica Teslasuit, che ha creato una tuta a risposta aptica in grado di riprodurre sensazioni fisiche, e che sarà utilizzata per migliorare le capacità di apprendimento umane attraverso un ambiente immersivo applicabile a innumerevoli ambiti e settori (industriale, militare, sportivo, medico).

La tuta è stata testata da Vision Lab Apps proprio a Vicenza, nell’Headquarters di Afv Beltrame Group, storica azienda leader nel panorama nazionale ed europeo nel mercato dei laminati mercantili destinati a molteplici ambiti di impiego: acciai per edilizia e impieghi strutturali, cantieristica navale, macchine movimentazione terra e automotive.

Vision Lab Apps crea esperienze di apprendimento sfruttando dispositivi indossabili come i visori di realtà aumentata e virtuale. Per il Ces 2020 ha ideato e realizzato 'Working at Heights', un’emozionante demo che ha consentito all’utente di sperimentare ed allenarsi per il lavoro che si svolge in quota. La simulazione è progettata per Oculus Quest ed è totalmente wireless.