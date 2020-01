Fondazione Enasarco, parte campagna elettorale per rinnovo cda

Roma, 10 gen. (Adnkronos/Labitalia) - Si svolgerà dal 13 gennaio al 16 aprile la campagna relativa alle prossime elezioni per il rinnovo del consiglio di amministrazione della Fondazione Enasarco. Lo ha stabilito la commissione elettorale, in vista delle votazioni per la costituzione della nuova assemblea dei delegati che si svolgeranno dal 17 al 30 aprile.

In vista delle elezioni sono state presentate 4 liste per l'elezione di 20 componenti dell'assemblea dei delegati, in rappresentanza delle imprese preponenti e 7 liste per l'elezione di 40 componenti dell'assemblea, in rappresentanza degli agenti. Il dettaglio delle singole liste è pubblicato sul sito istituzionale della Fondazione: www.enasarco.it.

Quattro anni dopo le prime elezioni, agenti, rappresentanti di commercio, consulenti finanziari e ditte preponenti saranno quindi nuovamente chiamati a scegliere gli organi di vertice dell'Enasarco. Una volta costituita, l'assemblea dei delegati eleggerà, a sua volta, il nuovo consiglio d'amministrazione.

"Sono certo - ha dichiarato il presidente Gianroberto Costa - che i nostri iscritti eserciteranno numerosi il diritto di voto, come strumento sempre più partecipativo e democratico, data anche l’ampiezza delle scelte a disposizione".

"Invito tutti - ha aggiunto - a seguire gli avvisi elettorali sul sito e sui vari canali di comunicazione della Fondazione e a informarsi sui programmi delle liste candidate. Votare in modo consapevole è il passo necessario per condividere le decisioni più importanti e partecipare concretamente alla vita dell’ente".