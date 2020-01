Libri: 'Garbatella compie 100 anni', storia del quartiere operaio

Hong Kong apre il 2020 con 1 milione di persone in piazza

Hong Kong, 2 gen. (askanews) - Ad Hong Kong il 2020 è cominciato con 1 milione di persone in piazza. La manifestazione contro il governo e pro democrazia è stata accompagnata da molti momenti di tensione e di scontri con la polizia. I dimostranti hanno lanciato molotov e bloccato strade e gli agenti hanno reagito con durezza usando i lacrimogeni e spray urticanti, come mostrano queste immagini in ...