Startup: con Bhoop il passeggino si paga in bitcoin

Roma, 11 dic. (Adnkronos/Labitalia) - Bhoop, la start up fondata nel 2018 da Andrea Giacomini dedicata ai prodotti ecosostenibili per l’infanzia, apre una nuova frontiera nel settore della puericultura. Da oggi, infatti, per la prima volta in questo ambito, è possibile acquistare utilizzando i Bitcoin passeggini, navicelle, seggiolini auto e altri articoli necessari nei primi mesi di vita dei bambini. I pagamenti, gestiti attraverso la piattaforma Bitpay, sono semplici, sicuri e alla portata di chiunque voglia utilizzare questa opportunità. Così, Bhoop mantiene fede al suo pay off 'Next Generation' e alle due 'OO' presenti nel logo che rappresentano il simbolo dell’infinito.

“Ho fondato Bhoop guardando al futuro, coltivando i cambiamenti per trasformarli creativamente in prodotti di puericultura dallo stile distintivo e dal comfort straordinario dedicati a un target esigente dal punto di vista dello stile, della tecnologia e dell’ecosostenibilità. Il nostro domani sarà il presente di mia figlia e dei figli di tutti noi, per questo next generation sintetizza l’uso della tecnologia, e il pagamento in Bitcoin ne è un esempio, ma anche la voglia di lasciare un pianeta migliore alle generazioni future", afferma Andrea Giacomini.

"Ciò ci spinge ad agire con responsabilità - dice - nei confronti dell’ambiente e ci guida nella ricerca di materiali e soluzioni sostenibili. Per questo motivo utilizziamo tessuti prodotti da materiali di riciclo S.Café e RePET che al rispetto per l’ambiente e alla qualità del filato uniscono importanti proprietà per la protezione e il comfort del bambino, e imballaggi in cartone riciclato o certificato Fsc a garanzia di una materia prima proveniente da foreste dove vengono rispettati rigorosi standard ambientali”. Lanciato sul mercato a settembre 2019 il brand sta già riscuotendo molto successo tra gli addetti ai lavori e i futuri genitori alla ricerca di un prodotto con caratteristiche uniche.