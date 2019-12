Sconto in fattura, FederlegnoArredo vince importante battaglia

Milano, 11 dic. (Adnkronos/Labitalia) - "Stop allo sconto in fattura. FederlegnoArredo vince una importante battaglia per eliminare una misura dannosa per le nostre imprese e che avrebbe messo a rischio interi settori. Orgogliosi di questo grande risultato". Così Emanuele Orsini, presidente di FederlegnoArredo.

"La commissione Bilancio del Senato - si legge in una nota - ha infatti abrogato i commi dell’articolo 10 del decreto Crescita che prevedevano lo sconto immediato in fattura per gli interventi relativi alla riqualificazione energetica. Nello specifico, non sarà più possibile il meccanismo con il quale si poteva cedere il proprio sconto fiscale ai fornitori che avrebbero poi scalato l'importo della detrazione direttamente sulla somma da pagare per i lavori".

La federazione del legno-arredo aveva chiesto, ricorda, "una rilettura più attenta del provvedimento che avrebbe avuto un impatto pesante sulle aziende legate al mondo delle riqualificazioni, col rischio di produrre effetti negativi e strutturali sul mercato, sia sotto il profilo della piena concorrenzialità sia sotto il profilo della tenuta del settore".