Disabili: Fiaba Onlus, Bonus Facciate anche per abbattere barriere architettoniche

Roma, 2 dic. (Labitalia) - Domani, 3 dicembre, si celebra la Giornata internazionale delle persone con disabilità, indetta nel 1992 dalle Nazioni Unite e focalizzata quest’anno sul tema della 'Trasformazione verso società sostenibili e resilienti per tutti' in linea con l’attuazione dell’Agenda 2030 che raccomanda “Non lasciare nessuno indietro”.

"Proprio così: l'auspicata società sostenibile e resiliente -afferma Giuseppe Trieste presidente di Fiaba onlus, che da sempre si batte per l'abbattimento di ogni tipo di barriere- deve essere soprattutto inclusiva, per tutti. E' opportuno che, insieme al cambio culturale, siano attuate anche politiche economiche a favore dell'inclusione. Un esempio? Il cosiddetto Bonus Facciate inserito nella Legge Finanziaria che prevede per il 2020 una detrazione pari al 90% della spesa di ristrutturazione facciate. Chiediamo sia esteso anche ad ogni intervento per l'abbattimento delle barriere architettoniche".

"Bene il rinnovamento estetico delle nostre città - conclude Trieste - ma senza tralasciare il rinnovamento funzionale, per tantissime persone assai più necessario".