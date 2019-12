Fiere: Ieg, ottimo riscontro di pubblico per Abilmente Christmas a Cesena

Cesenam 2 dic. (Labitalia) - La maestria degli artigiani, la fantasia delle creative, la curiosità di tutta la famiglia e la passione dei migliori negozianti per dar vita alla magia del Natale attraverso l’arte del fai da te. Ottimi i riscontri di pubblico per la prima edizione di Abilmente Christmas, il debutto in veste inedita del Salone delle idee creative di Italian Exhibition Group, protagonista fino a ieri, a Cesena Fiera, con le idee e le ispirazioni più originali per le festività alle porte e il fil rouge di un’attenzione alla tutela del pianeta tra i magici stand che dipingevano la scenografia di un villaggio natalizio e negli eventi concomitanti.

Tre giorni di contatto, colori, materiali, idee e condivisione, lavoro a tu per tu con una selezione di 60 espositori specializzati e oltre 30 creativi, che hanno dato vita a tutorial, dimostrazioni e tantissimi corsi per tutti i livelli e ogni età. I visitatori hanno così potuto apprendere le tecniche e i segreti alla base delle creazioni uniche esposte in fiera, assimilare e perfezionare abilità artistiche per dar vita alle proprie fantasie per il Natale e acquistare oggetti o materiali per proseguire l’opera tra le mura domestiche.

La speciale edizione Christmas ha costituito il quarto e ultimo appuntamento con Abilmente nel 2019. Un anno di successi che, grazie alla doppia edizione vicentina e l’autunnale di Roma, chiude il 2019 registrando complessivamente la partecipazione di oltre 130.000 presenze, confermandosi piattaforma di riferimento per le community creative italiane. Nel 2020 il Salone delle idee creative aprirà una nuova stagione 'do it yourself' con Abilmente Primavera, dal 19 al 22 marzo nel quartiere fieristico Ieg di Vicenza.