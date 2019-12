Disabili: domani Giornata internazionale, iniziative ministero Lavoro, Inail e Istat

Roma, 2 dic. (Labitalia) - Unisce il fisico, astrofisico e cosmologo, Stephen Hawking, la pittrice Frida Kahlo, lo statista Winston Churchill, il matematico John Nash, il pittore Toulouse Lautrec, i compositori Richard Wagner e Ludwig Van Beethoven, il musicista Stevie Wonder, i presidenti degli Stati Uniti d’America Abraham Lincoln e Franklin D. Roosevelt, l’atleta Beatrice Vio 'Bebe', l’informatico Steve Jobs, l’attivista Helen Keller solo per citarne alcuni. Una qualche forma di disabilità non ha impedito a queste persone di contribuire in maniera importante al progresso della società, a dimostrazione che la disabilità può non essere un limite, ma una possibilità di esprimere le proprie potenzialità in maniera diversa e raccontare e offrire al mondo prospettive, soluzioni e visioni innovative.

A queste persone e ai milioni di persone portatrici di una qualche disabilità, è dedicata la Giornata internazionale delle persone con disabilità, istituita nel 1992 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite, che si celebra domani, anche in Italia. Per l'occasione il ministero del Lavoro e il Consiglio nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro presentano il rapporto 'L’inclusione lavorativa delle persone con disabilità in Italia'.

Il rapporto sarà illustrato domani, alle 15,30, presso la sede del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a Roma, dal ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nunzia Catalfo, e dalla presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro, Marina Calderone, nel corso della conferenza stampa 'La persona giusta al posto giusto'.

'Conoscere il mondo della disabilità' è il titolo, invece, del Rapporto Istat che si presenta sempre domani (ore 9,30) all'Auditorium Inail, a Roma. In occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità, infatti, l’Istat, il Comitato italiano paralimpico e l’Inail hanno promosso un’iniziativa congiunta per far conoscere meglio, e in modo rigoroso, il mondo della disabilità nel nostro Paese.

Alla presenza del Capo dello Stato, Sergio Mattarella, saranno presentati i risultati del Rapporto realizzato dall’Istat per mettere al servizio della collettività informazioni preziose su un tema così rilevante ma al contempo ancora poco conosciuto. Parteciperanno Franco Bettoni, presidente Inail, Gian Carlo Blangiardo, presidente Istat, e Luca Pancalli, presidente Comitato italiano paralimpico, mentre il Rapporto sarà illustrato da Maurizio Franzini, consigliere Istat e professore ordinario alla Sapienza Università di Roma. A seguire le testimonianze degli ambasciatori dello sport paralimpico Assunta Legnante e Giulia Ghiretti.

Anche il ministero per i Beni e le attività culturali e per il turismo sostiene l’iniziativa, promuovendo manifestazioni ed eventi a favore della cultura dell’accoglienza al patrimonio, all’insegna dello slogan Un giorno all’anno tutto l’anno. Gli istituti del Mibact organizzano nel mese di dicembre attività, eventi e incontri sul tema dell’ accessibilità al patrimonio, e il programma è disponibile sul sito http://www.beniculturali.it. Lo stesso ministero ricorda che l’ingresso ai luoghi della cultura del Mibact è sempre gratuito ai portatori di handicap e a un accompagnatore.