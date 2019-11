Lavoro: Donazzan a Job&Orienta, 'Its-Academy garanzia di futuro'

Venezia, 29 nov. (Labitalia) - “Esiste una formazione terziaria, alternativa all’università, un biennio che garantisce agli iscritti un’occupazione coerente entro pochi mesi dall’acquisizione del diploma e, spesso, addirittura durante il percorso stesso”. Lo ha ricordato Elena Donazzan, assessore all’Istruzione e alla Formazione della Regione Veneto, rivolgendosi agli studenti presenti all’iniziativa “ITS my future 2030”, nell’ambito della manifestazione nazionale Job&Orienta in corso nella fiera di Verona.

“In Veneto, gli Istituti tecnici superiori ITS-Academy sono sette, con 41 percorsi di specializzazione tecnica post-diploma attivati, frequentati al momento da oltre mille iscritti – ha ricordato l’assessore - Si tratta di corsi biennali articolati in 4 semestri, che comprendono un 50% di attività teorica ed il restante di pratica, in laboratori e stage aziendali nelle imprese leader del settore. La metà del corpo docente proviene dal mondo dell’impresa, come pure i presidenti di queste Fondazioni, in modo che l’attività formativa sia strettamente connessa alle esigenze del tessuto economico. Si tratta di una scelta di ‘governance’ che ha portato il Veneto a spiccare nei monitoraggi nazionali sugli ITS promossi da INDIRE per conto del MIUR: tra i migliori 55 corsi a livello nazionale, ben 13 sono veneti”.

“Il lavoro non manca in Veneto, come non manca in Italia – ha concluso Donazzan - Sono molte le aziende alla disperata ricerca di supertecnici, di figure altamente specializzate che non si riescono a trovare nel mercato del lavoro. Ciò che manca è il raccordo tra scuola e imprese. Far conoscere ai più giovani, alle famiglie e alla scuola le fondazioni ITS-Academy, i percorsi che erogano e i risultati raggiunti, è un dovere istituzionale della Regione, che molto investe in questo biennio di alta formazione, ma soprattutto un’ottima chance di orientamento occupazionale”.