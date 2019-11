Gianmario Crescentino (Deloitte) nuovo presidente revisori contabili

Milano, 29 nov. (Labitalia) - Assirevi, l’Associazione italiana dei Revisori Contabili che riunisce 16 fra le maggiori società operanti nel settore della revisione delle società quotate e degli altri enti di interesse pubblico, ha nominato Gianmario Crescentino alla presidenza dell’Associazione. “Nell’assumere la guida dell’Associazione sarà per me importante in primo luogo consolidare il lavoro di questi anni, rafforzando al tempo stesso la presenza istituzionale di Assirevi e la sua visibilità sui temi che oggi rivestono maggiore importanza strategica per il mercato”, dichiara Gianmario Crescentino.

“Viviamo in un momento nel quale gli investitori evidenziano l’esigenza di essere confortati su molteplici aspetti -prosegue Crescentino- che si estendono anche al di là della tradizionale domanda di assurance sulle informazioni di carattere finanziario. In questo contesto, mai come oggi dobbiamo fare affidamento su professionisti altamente qualificati e con competenze multidisciplinari, nonché su regole, principi e standard che consentano a tutti i protagonisti della filiera del controllo societario di rispondere in modo ottimale a queste esigenze. Su tutto questo Assirevi è certamente in grado di svolgere un ruolo importante e fornire un contributo di qualità, anche tenendo conto di quanto sta avvenendo a livello internazionale ed europeo”,

Crescentino, 58 anni, è entrato per la prima volta a far parte del Consiglio Direttivo di Assirevi nel 2005, rappresenta l’Associazione nel Consiglio di Gestione dell’OIC - Organismo Italiano di Contabilità e proviene da una lunga esperienza in Deloitte, dove tra l’altro è stato partner responsabile per le materie regolatorie e di public policy, rappresentando Deloitte nell’ambito del Global Public Policy Committee (GPPC). Per 7 anni membro del Board di Deloitte e Touche S.p. A., ricopre dal 2011 ruoli di rilievo nell’ambito di Deloitte Global ed è oggi Global Managing Director – Audit & Assurance Risk & Regulatory per Deloitte Global, nonché membro del Global Audit & Assurance Executive di Deloitte.

Crescentino succede a Mario Boella, in carica dal 2006, che conclude il suo quinto mandato e il lungo periodo alla presidenza di ASSIREVI nel corso del quale l’Associazione si è consolidata come interlocutore di rilievo con le istituzioni nazionali e internazionali, raggiungendo numerosi e significativi traguardi.

“Nei tredici anni in cui l’Associazione è stata guidata dal Presidente uscente Mario Boella, Assirevi ha notevolmente accresciuto la sua visibilità e autorevolezza, accreditandosi quale interlocutore chiave delle istituzioni in un settore così importante per l’economia e per il mercato quale è quello della revisione e dell’assurance“ conclude Crescentino.

Sotto la presidenza di Mario Boella, Assirevi si è posta come punto di riferimento per promuovere la diffusione di standard tecnico professionali di elevata qualità e allineati alle più qualificate prassi internazionali. In quest’ambito l’Associazione è stata riconosciuta come valido interlocutore dalle Istituzioni e dai Regulator, oltre che dagli Ordini professionali e da coloro che operano nel settore della revisione e dell’assurance.