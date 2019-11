Lavoro: Birra Peroni cerca giovani per Lombardia, Toscana e Veneto

Roma, 26 nov. (Labitalia) - Coniugare le proprie passioni con il lavoro, sebbene non sia mai semplice da mettere in pratica, è obiettivo di molti. In quest’ottica Birra Peroni è alla ricerca di ragazzi con una forte passione per la birra e che condividano i valori di onestà, lavoro di squadra e fairplay di cui da sempre l'azienda si fa portavoce, come ad esempio attraverso la sponsorizzazione della nazionale italiana Rugby e da quest’anno del campionato tricolore Peroni Top12.

"La sponsorship con Top12 è una significativa testimonianza del legame con il territorio italiano da parte di Peroni. La birra più amata dagli italiani ha voluto, ancora una volta, mettere in mostra la propria italianità unendosi a un contesto sportivo che rappresenta un’eccellenza nel proprio campo e con il quale ne condivide i valori", sottolinea una nota.

Con l’obiettivo di supportare la storica lager posizionandola all’interno dei migliori punti vendita, Birra Peroni è oggi alla ricerca di giovani brillanti interessati ad intraprendere una carriera in ambito vendite per le regioni Lombardia, Toscana e Triveneto. Ragazzi con spirito imprenditoriale, passione per l’innovazione, pensiero critico e capacità di costruire relazioni di valore.