Cercasi Full-Stack Developer

Roma, 25 nov. (Labitalia) - Una figura completa, poliedrica, con un bagaglio di competenze che attraversa tutti gli strati e i livelli di una specifica tecnologia o di un complesso campo applicativo. Una persona che a tutto tondo sappia progettare, sviluppare, testare e distribuire un prodotto - come ad esempio portale aziendale, un blog o un software interno - sia dal punto di vista del visitatore (Front-end) sia operando da 'dietro le quinte' (Back-end). È il Full-Stack Developer, una figura fra le più ricercate nel mercato perché le aziende si affidano a questi professionisti per la gestione completa della loro piattaforma.

Il suo profilo parte da un quorum informativo vasto che successivamente si stratifica arricchendosi di competenze acquisite dalle diverse necessità dell’azienda in cui opera. Ed è con lo scopo di costruire queste figure, dando una risposta concreta alle aziende che le cercano, che Umana, agenzia per il lavoro, e Wintech, system integrator, con un’esperienza di oltre 30 anni nel campo dell’It, hanno dato vita alla Full-Stack Developer Academy, un percorso di alta formazione di 240 ore complessive, rivolto a giovani talenti laureati e diplomati in area Stem.

L’obiettivo è di creare figure con competenze profonde in particolare su Java Open Source, che alla fine del percorso saranno selezionate per lavorare in Wintech, con un ambito operativo-territoriale in area Padova e Milano.

L’Academy partirà il 2 dicembre presso la sede di Umana Forma (azienda di formazione del Gruppo Umana), a Marghera-Venezia. Le selezioni (già avviate in tutta Italia e che continueranno fino all’1 dicembre) guardano a figure junior con curriculum di tipo tecnico (anche Its) oppure con una cultura equivalente determinata da una passione personale.

Per quanto riguarda i titoli di studio, oltre a persone diplomate, nel caso di lauree, sono suggeriti i percorsi in Informatica, Statistica, Matematica, Fisica, Chimica/Fisica, Ingegneria, Meccatronica, Informatica, Biomedica, Elettronica, Gestionale, e/o facoltà con delle connotazioni attinenti allo sviluppo software. La partecipazione all’Academy sarà gratuita ed è previsto il sostegno logistico ai partecipanti provenienti da altre regioni.

Accanto a moduli didattici strettamente tecnici, si prevedono anche percorsi specifici sulle soft skills, elementi caratterizzanti nell’architettura di ogni professionalità e considerate dei veri e propri acceleratori nell’acquisizione delle competenze tecniche. Al termine del percorso formativo, inoltre, i partecipanti avranno delle basi tecniche utili per un efficace inserimento nel mondo del lavoro in un team di progetto.