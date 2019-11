Artigianato: 'Artigiano in Fiera', arriva App che accompagna durante visita

Milano, 25 nov. (Labitalia) - Qualità, autenticità, novità da tutta Italia e da tutto il mondo: 'Artigiano in Fiera', la più importante fiera delle arti e mestieri del mondo, ritorna a Milano per la sua 24ma edizione. Per 9 giorni al polo fieristico di Fieramilano Rho-Pero circa 3.000 artigiani provenienti da circa 100 Paesi diventano protagonisti con prodotti tipici e creazioni originali, tutte accomunate dalla manifattura d’eccellenza. E da quest'anno ad 'Artigiano in Fiera' arriva la nuova App, uno strumento che rivoluziona l'esperienza fieristica rendendola unica. La nuova App è disponibile sia per iOS che per Android e tutti potranno scaricarla gratuitamente da Apple Store e Google Play.

L’App serve a navigare con la nuova mappa interattiva, uno strumento per localizzare il visitatore e aiutarlo a trovare i Paesi, le Nazioni, i prodotti e gli artigiani che gli interessano. Grazie all’App di 'Artigiano in Fiera', i visitatori potranno trovare velocemente l’artigiano o i prodotti che hanno avuto modo di apprezzare nelle passate edizioni oppure potranno cercare coloro che non hanno avuto ancora modo di conoscere. L’app guiderà i visitatori dal punto in cui si trovano fino allo stand dell’artigiano o del prodotto che cercano. Non solo. Permetterà anche di scoprire specialità provenienti da tutto il mondo.

'Artigiano in Fiera' è degustazione, convivialità, stare in compagnia condividendo piatti della cucina italiana e internazionale nei 21 luoghi del gusto e nei 42 ristoranti presenti. E' sinonimo di arte, cultura, religioni ed eventi: l’App serve a vivere appieno gli eventi e gli spettacoli da tutto il mondo. In questo modo, si ha più tempo a disposizione per compiere il viaggio tra i padiglioni.

Grazie a questa funzione dell’App, si potrà conoscere meglio ciascun visitatore e sapere quali sono i suoi interessi; questo si può fare grazie al sistema di profilazione studiato appositamente per aiutare 'Artigiano in Fiera' a conoscere il suo pubblico e proporgli solo contenuti attinenti ai suoi gusti. Nella sezione della App 'Aiutaci a conoscerti', ciascun visitatore può esprimere le proprie preferenze verso gli artigiani, i prodotti o anche le pietanze tipiche delle diverse tradizioni culinarie.

In questo modo, viene creato un percorso ad hoc che accompagna il visitatore verso ciò che sta cercando. Un modo tutto nuovo di vivere la fiera reso possibile anche grazie alla tecnologia di Fiera Milano che ha istallato, nel polo di Rho Pero, un sistema di geolocalizzazione con oltre 1.600 antenne.

La manifestazione, a ingresso gratuito con pass, sarà aperta al pubblico dal 30 novembre all’8 dicembre dalle 10 alle 22,30. Il pass gratuito necessario per accedere all’evento è facile da ottenere registrandosi al sito pass.artigianoinfiera.it dove in pochi semplici passaggi verrà fornito via mail e permetterà l’ingresso gratuito per tutte le giornate della Fiera. Potrà essere conservato su smartphone, tablet o essere stampato su carta; inoltre, sarà sempre disponibile e recuperabile sul proprio account. Il pass è nominale, personale e non cedibile, chi non è in possesso di un indirizzo email può essere registrato anche da conoscenti, amici o parenti.