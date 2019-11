Artigianato: ad 'Artigiano in Fiera' in scena festival delle culture del mondo

Milano, 21 nov. (Labitalia) - Qualità, autenticità, novità da tutta Italia e da tutto il mondo: 'Artigiano in Fiera', la più importante fiera delle arti e mestieri, ritorna a Milano per la sua 24ma edizione. Per 9 giorni al polo fieristico di Fieramilano Rho-Pero circa 3.000 artigiani provenienti da circa 100 Paesi diventano protagonisti dell’evento fieristico più importante del mondo con prodotti tipici e creazioni originali, create dalla manifattura d’eccellenza. La manifestazione, a ingresso gratuito con pass, sarà aperta al pubblico dal 30 novembre all’8 dicembre, dalle 10 alle 22,30.

Il pass gratuito necessario per accedere all’evento è facile da ottenere registrandosi al sito pass.artigianoinfiera.it dove in pochi semplici passaggi verrà fornito via mail e permetterà l’ingresso gratuito per tutte le giornate della Fiera. Potrà essere conservato su smartphone, tablet o essere stampato su carta; inoltre, sarà sempre disponibile e recuperabile sul proprio account. Il pass è nominale, personale e non cedibile, chi non è in possesso di un indirizzo e-mail può essere registrato anche da conoscenti, amici o parenti.

Ad 'Artigiano in Fiera' vanno in scena i paesi del mondo: musica e canti popolari, folclore e danze tradizionali ad animare i 9 giorni della manifestazione. Sarà un’occasione unica per vivere in prima persona le culture e tradizioni lontane di 3.000 artigiani, presenti con i loro prodotti tipici da ogni Paese. Per 9 giorni spettacoli, canti e balli folcloristici animeranno i 9 padiglioni della fiera: in un unico luogo il fascino della storia e dei costumi di ogni popolo del mondo.

Ad 'Artigiano in Fiera' le live performance trasporteranno i visitatori in un giro del mondo delle diverse tradizioni popolari. Le note dei canti tradizionali regionali risuoneranno tra gli stornelli romani, la pizzica salentina, lo schioccare delle fruste emiliane, fino alla musica lirica e popolare italiana. Il flamenco spagnolo, le musiche irlandesi, la ciarda ungherese, il cancan francese animeranno il pubblico insieme a canti e danze da tutta Europa. Dall’America Latina alla Cina, dagli Stati Uniti al Medio Oriente, esibizioni artistiche tra yoga, live painting, il ritmo ipnotico delle maracas e tanti altri spettacoli trascineranno gli spettatori in una grande festa mondiale in cui si uniranno tutti i popoli.

'Artigiano in Fiera' da 24 anni porta a Milano per nove giorni le popolazioni di tutto il mondo, superando le barriere culturali e religiose. Avvicina i popoli, che in questa occasione possono convivere in pace: attraverso la bellezza di ciò che ciascun artigiano realizza, avviene un incontro diretto con le culture più diverse, risaltandone il valore e il piacere di poterlo scoprire.

Si può raggiungere con facilità da tutta Italia: oltre alle tratte di Trenord, al sistema infrastrutturale del Nord Italia e delle metropolitane milanesi, grazie a Italo, la manifestazione sarà raggiungibile da tutta Italia. I collegamenti giornalieri saranno 23: Milano Rho Fiera sarà connessa, direttamente, a Torino, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Salerno, Brescia, Desenzano, Peschiera, Verona, Vicenza, Padova, Mestre e Venezia. Inoltre, da Ginevra e Basilea, i treni Eurocity di Trenitalia faranno tappa diretta a Rho Fieramilano.