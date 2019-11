Turismo: Volagratis.com, 15 destinazioni da non perdere nel 2020

Roma, 20 nov. (Labitalia) - La fine del 2019 è alle porte ed è arrivato il momento di pensare al nuovo anno, di stilare i buoni propositi e di organizzare il prossimo viaggio. Per chi è alla ricerca di ispirazione, Volagratis.com ha stilato la classifica Travel Trends 2020. In particolare, per il 2020 Volagratis.com ha individuato la Top 5 delle destinazioni che nel corso del 2020 saranno al centro dell’attenzione internazionale, con eventi o manifestazioni sportive, la Top 5 delle città più amate dagli italiani per un city break e infine le 5 destinazioni di mare più gettonate. Dalla futuristica Tokyo, che ospiterà le prossime Olimpiadi, fino all’avventurosa Tenerife, terra di vulcani, quelle di Volagratis.com sono 15 destinazioni da vivere, assaporare e scoprire nei prossimi dodici mesi.

Che sia per assistere a una partita di calcio a San Pietroburgo o per visitare l’Esposizione Universale a Dubai, l’importante è scegliere bene la propria meta per il 2020 anche in base ai numerosi eventi che si svolgeranno nel mondo. Volagratis.com ha, quindi, selezionato 5 destinazioni imperdibili del 2020: Tokyo, Giappone; Kuala Lumpur, Malesia; Dubai, Emirati Arabi; San Pietroburgo, Russia; Baku, Azerbaigian.

Ci sono poi destinazioni ideali per ogni momento dell’anno, anche per un veloce city break per staccare la spina tra un impegno di lavoro e un altro: Volagratis.com ha individuato le 5 città più apprezzate dagli italiani, destinazioni imperdibili per il 2020 per viaggiare sull’onda del trend internazionale. Al primo posto si classifica Parigi, città per la quale gli italiani continuano, anno dopo anno, a mostrare grande interesse. A seguire: Barcellona, Londra, Amsterdam, Praga. Per chi, invece, ama la spiaggia in ogni momento dell’anno, Volagratis.com ha individuato le destinazioni di mare più scelte dagli italiani: al primo posto si classifica Maiorca, seguita a breve distanza da Sharm El Sheikh che già nel 2019 ha registrato un aumento rispetto all’anno precedente del 184%. Al terzo troviamo la Sicilia, mentre al quarto e al quinto due mete spagnole, rispettivamente Ibiza e Tenerife.