A Zoomarine con il villaggio di Babbo Natale gli elfi e il mercatino

Roma, 15 nov. (Labitalia) - E' tempo di Natale a Zoomarine, il parco divertimenti di Roma, che dal 30 novembre 2019 al 6 gennaio 2020 presenta una serie di eventi speciali e attività per festeggiare il periodo natalizio. Il parco aprirà con orario 11/17 nelle giornate 30 novembre, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 26, 27, 28, 29 dicembre e 3, 4, 5, 6 gennaio 2020, riservando un'esperienza unica per tutta la famiglia per trascorrere le festività natalizie immersi un'atmosfera da favola.

Ad accogliere i visitatori, una grande pista di pattinaggio sul ghiaccio sintetico di 180 metri quadri e il villaggio di Babbo Natale aperto a tutti i bambini che vorranno conoscere più da vicino Santa Claus e scattare una foto ricordo insieme a lui e alla renna Rudolph. Inoltre, tutti i bimbi potranno scrivere e spedire personalmente la propria letterina dei desideri presso l'ufficio postale di Babbo Natale e partecipare ai giochi e laboratori creativi in compagnia dei simpatici elfi.

Ma il Natale a Zoomarine sarà anche caratterizzato dalle attrazioni, dimostrazioni con gli animali e animazione a tema in perfetto stile e clima natalizio, nonché il classico mercatino di Natale.

Zoomarine pensa già al prossimo anno e, per fidelizzare i visitatori, ha lanciato da poche settimane due nuovi vantaggiosi ed esclusivi abbonamenti per la stagione 2020. Propone ai suoi clienti una eccezionale sinergia con i parchi italiani del Gruppo Dolphin Discovery: Aquafelix di Civitavecchia (Roma) e Acquajoss di Conselice (Ravenna) aumentandone l’attrattività e la competitività.

Inoltre, per la prima volta in assoluto, Zoomarine e Rainbow MagicLand, i migliori Parchi d’Italia ai Parksmania Awards 2019, decidono di fidelizzare insieme il divertimento.

Tra i vantaggi di ogni abbonamento Zoomarine per la stagione 2020 ci sono: 1 ingresso omaggio stagione 2020 per Rainbow MagicLand, 1 ingresso omaggio stagione 2020 per Aquafelix e 1 ingresso omaggio stagione 2020 per Acquajoss. Una promozione unica, che consente al pubblico un risparmio economico e l’opportunità di visitare parchi diversi per tipologia di offerta, area geografica e proposta di intrattenimento.