Black friday, pole position bricolage, 2 italiani su 10 scelgono il fai da te

Roma, 14 nov. (Labitalia) - Venerdì 29 novembre torna il Black friday, la giornata delle promozioni a prezzi incredibili che simbolicamente segna il via allo shopping natalizio. L'assalto ai punti vendita sta lasciando spazio al 'refresh compulsivo' delle pagine web per gli acquisti online. Tra i settori più quotati, il bricolage entra nella top 5 e gli e-commerce come BricoBravo.com si preparano ad accogliere il forte afflusso di utenti. Secondo l’ultima ricerca Tiendeo sulle intenzioni e strategie di spesa degli italiani per il ‘venerdì nero’ 2019, oltre alle categorie su cui si spende di più, elettronica e abbigliamento, il bricolage attrae 2 italiani su 10 per l’acquisto di articoli dedicati al fai da te. Il 18% degli intervistati, infatti, ha dichiarato che investirà in prodotti di bricolage e un 37% nell’arredo, settore ad esso collegato. In generale, ben 9 italiani su 10 prevedono di fare acquisti nel periodo del Black Friday, stanziando un budget medio di 221 euro, che può arrivare a 300 euro per un 21% del campione.

"Nel 2018 - afferma Alessandro Samà, ceo di BricoBravo - la black week ha avuto un’incidenza dell’8% sul fatturato e la previsione è di raddoppiare il risultato con offerte per gli utenti italiani ed esteri. Realizzare nuovi progetti, apportare cambiamenti o giocare d’anticipo con i regali di Natale, sono i principali motivi che spingono gli utenti ad acquistare sul nostro sito nel corso della black week, la settimana che si chiude con il cyber monday". In attesa del Black Friday, a partire da lunedì 25 novembre, ogni giorno su bricobravo.com si susseguiranno promozioni con sconti variabili su tutti i prodotti del catalogo, che spazieranno tra le tante categorie come arredo casa e giardino, riscaldamento, bricolage, giocattoli e giardinaggio.

Con 10 milioni di utenti unici annui, una media di oltre 1.000 ordini giornalieri e un catalogo con oltre 40.000 articoli, BricoBravo.com è leader italiano nella vendita online di prodotti per il fai da te, l’arredo e il giardinaggio, con una crescita media del 30% del fatturato di anno in anno. Nato nei primissimi anni del 2000, BricoBravo.com è diventato in poco tempo un punto di riferimento per il settore, grazie a scelte innovative che hanno reso il mondo del fai da te qualcosa che va ben oltre la semplice idea di bricolage.