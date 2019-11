Auto: Primerent lancia Drive prime, nuova idea di mobilità a misura cliente

Roma, 14 nov. (Labitalia) - "Primerent, punto di riferimento in Italia e in Europa per il noleggio di auto esclusive, lancia Drive Prime, un prodotto che esplora una nuova idea di mobilità. L’ultimo servizio 'tailor made' del brand elimina i vincoli di durata e offre un programma personalizzato e all’avanguardia. Drive Prime contribuisce alla rivoluzione in corso nel settore automotive e propone 4 diverse soluzioni intelligenti, flessibili e vantaggiose tra cui scegliere: Drive Monthly; Drive Weekend; Drive All Season; Drive Hybrid". E' quanto si legge in una nota.

"Drive Prime offre la possibilità di liberarsi della proprietà dell’auto e di tutti i costi ad essa collegati. Eliminando i vincoli di durata, Drive Prime soddisfa la richiesta di sempre maggiore libertà e flessibilità della sua clientela, riservandole il lusso di poter guidare sempre il top di gamma e le ultime novità del mercato senza obblighi e limitazioni. L’approccio di Primerent parte dalla considerazione che il cliente, immerso in servizi sempre più tecnologici e personalizzati, vive ormai un diverso rapporto con i beni materiali, anteponendo il gusto di vivere un prodotto al piacere di possederlo, ragion per cui la sostituzione frequente di una vettura viene spesso prediletta al possesso per lungo tempo", aggiunge.

“La new economy e la sharing economy - dichiara Saverio Castellaneta, amministratore delegato di Primerent - si sono finora orientate al mass market. Noi di Primerent, consapevoli del fatto che l’evoluzione in atto riguarda tutti, vogliamo proporre nuovi concetti di mobilità nel segmento dell’alto di gamma orientandoci a un mercato che, anche in questo caso, ha modificato il modo di rapportarsi con gli oggetti. La proprietà dell’auto, soprattutto di alta gamma, è fortemente onerosa e spesso il tempo di utilizzo non giustifica l’impiego di risorse finanziarie per l’acquisto. Il laboratorio per lo sviluppo di Drive Prime è stata la nostra relazione con i clienti, con cui parliamo ogni giorno di esigenze, di bisogni, di automobili e di stili di vita. Ed è proprio dalla combinazione delle indicazioni dei clienti con la nostra capacità di realizzare soluzioni, che nascono i programmi Drive Prime".