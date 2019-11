Food: Excellence 2019, boom di presenze per la settima edizione

Roma, 13 nov. (Adnkronos/Labitalia) - Un successo andato al di là delle più rosee aspettative: questo in sintesi il bilancio di Excellence 2019, settima edizione della manifestazione organizzata dai fratelli editori Pietro e Claudio Ciccotti e dedicata all’universo enogastronomico. Oltre 11.600 sono stati, tra semplici appassionati e addetti ai lavori, i visitatori accorsi tra il 9 l’11 novembre presso il Roma Convention Center La Nuvola (viale Asia, 40).

Un record ottenuto in primis grazie alle tante eccellenze messe in campo: più di 100 produttori (di vino, olio, formaggi, salumi, conserve e quant’altro), alfieri del made in Italy e provenienti da Nord a Sud della Penisola. Protagonisti assoluti anche gli oltre 100 chef, che per tre giorni hanno acceso i fornelli dando vita a decine di interessanti e golosi cooking show. Spettacoli di cucina andati in scena sempre col ‘tutto esaurito’, così come i tanti altri incontri tematici, tra talk show, presentazioni e convegni, per un totale di circa 110 appuntamenti.

“Siamo davvero soddisfatti - afferma Pietro Ciccotti - di questa settima edizione. La risposta del pubblico al cambio di location, da Nord a Sud della città, è stata eccezionale. Il Roma Convention Center La Nuvola si è dimostrato il luogo ideale a ospitare l’evento e le diverse iniziative in calendario: una scelta dunque, quanto mai idonea. Mi piace infine sottolineare come, grazie ai tanti contenuti culturali inseriti in programma, Excellence 2019 abbia assunto una maggiore connotazione convegnistica, pur senza perdere mai la sua naturale dimensione di spettacolo. Un ringraziamento particolare va ad Arsial e PwC che hanno creduto in questo progetto sostenendolo senza alcuna esitazione”.

E, a proposito di contenuti, lunedì 11 novembre si è svolta la finale di Race to the Stars, seconda edizione del contest in memoria dello chef Alessandro Narducci e dedicato ai cuochi under 30 nati o residenti nel Lazio, organizzato in collaborazione con la Regione Lazio e Arsial. Ad aggiudicarsi il titolo è stata Yara Journo Barda, classe 1995. All’interno della PwC Arena invece (firmata dal network internazionale leader nei servizi professionali alle imprese, per il secondo anno consecutivo main sponsor dell’evento) si è svolta la presentazione della guida Roma de La Pecora Nera che suggerisce, in un unico volume, le tavole della regione in cui mangiare, le pause golose durante la giornata e le botteghe in cui fare una spesa di qualità nella Capitale. Il punteggio più alto tra i ristoranti è stato dato a Il Pagliaccio di Anthony Genovese (Roma).

In grande spolvero anche i pizzaioli, grazie ai Pizza Award 2019 di Mangia e Bevi, sorta di Oscar della pizza in Italia. Tanti premi speciali e una classifica delle migliori 100 insegne dello Stivale, al cui vertice si è posizionata Pepe in Grani di Franco Pepe (Caiazzo - CE). Mentre, nella giornata di domenica, ad appassionare i presenti sono stati in particolar modo gli chef Anthony Genovese, Gianfranco Pascucci e Francesco Apreda, chiamati a riprodurre alcuni dei piatti che hanno fatto la storia della cucina grazie alla rubrica Falsi d’Autore, ideata dal giornalista Luigi Cremona.

Sala affollata, sabato, anche per l’anteprima della guida Roma Doc de La Repubblica (collana ‘Italia del Vino’). Successo straordinario, infine, per lo spazio Recruiting, dove centinaia di giovani hanno incontrato alcune delle più importanti realtà ristorative e alberghiere della Capitale e non solo. Excellence 2019 si è svolto grazie al fondamentale contributo di PwC, Arsial, Regione Lazio e Maserati Samocar.