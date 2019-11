Gruppo Aton in crescita, aperti nuovi uffici a Roma

Roma, 13 nov. (Labitalia) - Il Gruppo Aton, azienda specializzata in sviluppo e applicazione di soluzioni It full service, inaugura i nuovi uffici di Roma in via Fiume Giallo 3, coerente con la strategia di crescita del gruppo, in anticipo rispetto al proprio business plan e forte di nuove partnership e acquisizioni, che ne consolidano la posizione sul mercato.

All’interno della sede, sviluppata su un’area di circa 550 mq, trovano spazio le varie divisioni aziendali, da quella commerciale al marketing, dall’amministrazione alla direzione, oltre alle sale dedicate alla progettazione per incrementare le attività di ricerca e sviluppo di software e sistemi, un security operation centre e una sala dedicata alla formazione del personale.

"La scelta - spiega Selvaggia Duse, cfo del gruppo Aton - di centralizzare le divisioni degli uffici romani del Gruppo in un’unica ha il vantaggio di favorire la collaborazione tra le vari competenze, per offrire consulenza e prestazioni full service ai nostri clienti, semplificando tempi e modi nelle soluzioni richieste. Nella sede al Torrino, facilmente raggiungibile da anche da fuori città, lavorano attualmente 60 persone. L’iniziativa rientra in un piano di ampliamento del gruppo ed ha l’obiettivo far toccare con mano a partner e clienti le nostre innovazioni e soluzioni".