Cybersecurity: parte la Umana digital security & ompliance academy

Roma, 11 nov. (Labitalia) - In un mondo nel quale le informazioni e i big data sono il patrimonio più prezioso di ogni azienda, nasce la necessità di proteggersi anche dagli illeciti 'virtuali'. Il furto di informazioni, la violazione o il superamento delle difese informatiche e il company reputational damage rappresentano oggi pericoli da cui ogni azienda deve difendersi o eventi a cui prestare rimedio. È questo il contesto in cui nasce la necessità di nuove figure specificamente orientate ai temi della sicurezza informatica a cui le aziende possano affidare i loro sistemi. Per dare una risposta strutturale a questa esigenza, l’Area specialistica Ict di Umana e BlueIt hanno progettato la Digital Security & Compliance Academy, un percorso di alta formazione di 248 ore rivolto a giovani talenti laureati e diplomati in area Stem, che ha l’obiettivo di creare un centro di competenza con personale specializzato nella difesa dell’informazione.

L’iniziativa nasce nell’ambito di Anitec-Assinform (Associazione italiana per l’Information and Communication Technology - aderente a Confindustria) nel quadro del progetto 'Skill per la crescita' dedicato proprio all’individuazione di nuove risorse per un settore che cresce ed è capace di offrire opportunità lavorative di grande interesse. Il percorso è stato concepito allo scopo di consolidare/sviluppare fra i discenti una metodologia tecnica e gestionale basata su principi di project management a supporto della sicurezza informatica.

Tale metodologia va a fornire competenze sia di natura funzionale, come la gestione dei dati privacy (anche in ottica Gdpr) e la modalità di realizzare assessment strutturati, sia di tipo tecnico, strumentale ad attività di analisi preventiva, monitoraggio attivo dei tentativi di intrusione e/o di infezione da malware, gestione sistemistica e remediation a seguito di attacchi esterni/interni. Per far fronte alle attività necessarie al ruolo, le persone saranno addestrate anche all’uso di prodotti specifici e di mercato. Tutto il percorso alternerà moduli didattici teorici e pratici, al fine di consolidare le competenze necessarie al settore.

Considerando il particolare profilo, gli interventi formativi sulle soft skill sono stati progettati per riconoscere i punti di forza e di debolezza del candidato attraverso un piano di sviluppo delle competenze trasversali con sessioni specifiche su tematiche come il team working, orientamento al risultato, autocontrollo e gestione dello stress. In particolare, le soft skill su cui verranno addestrati i candidati riguardano il pensiero diagnostico, il pensiero associativo, il riconoscimento di schemi, l’observing etc. al fine di fornire sostenibilità e orientare la persona alla professione.

Al termine dell’Academy tutti i partecipanti otterranno un open badge (vero e proprio documento informatico che descrive una competenza e il modo in cui questa è stata verificata) sviluppato dalla piattaforma Bestr del Cineca - la prima piattaforma italiana di Digital Credentialing - e potranno qualificare nelle aziende la propria competenza acquisita attraverso ruoli specifici, quali: Sistemista It (networking, Sysadm, etc.), Cyber Security Specialist o altri profili ibridi, in funzione delle necessità specifiche da parte di aziende di consulenza.

Le selezioni per accedere all’Academy saranno attive in tutta Italia fino al 29 novembre 2019 e sono rivolte a figure junior con curriculum di tipo tecnico (anche Its) ma preferibilmente laureati in Informatica, Ingegneria Informatica, Statistica, Matematica, Fisica e/o facoltà con connotazioni attinenti allo sviluppo software. La conoscenza della lingua inglese consolidata attraverso soggiorni all’estero costituirà un elemento importante in fase di selezione. La Digital Security & Compliance Academy si svolgerà, a partire dal 2 dicembre 2019, a Milano presso U.Form, azienda di formazione del Gruppo Umana, sarà gratuita ed è previsto il sostegno logistico ai partecipanti provenienti da altre regioni.