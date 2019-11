Honda Italia industriale, recruitment corre veloce con tool Visiotalent

Milano, 11 nov. (Labitalia) - Honda Italia industriale spa ha scelto d’integrare nel proprio processo di selezione del personale il tool di Visiotalent, fornitore leader di sistemi di video recruitment di ultima generazione. Innovazione, qualità, attenzione per le risorse umane e successi sportivi sono gli elementi che dal 1948, anno della sua fondazione, hanno consacrato Honda come la più grande industria motociclistica al mondo.

Il colosso delle due ruote, che in Italia ha sede ad Atessa (Chieti), mostra da sempre un’attenzione particolare alla fase di ricerca del personale e mira all’inserimento di profili operativi in area produzione e ricerca, sia in ruoli junior che di senior management, come production engineer, it specialist, quality expert, supply chain expert e trainee.

Proprio nella selezione di queste figure chiave i metodi tradizionali come i colloqui di persona, i test e gli assessments sembrano mancare di efficacia e lo screening si fa molto complesso. Il reparto Hr di Honda Italia industriale spa ha visto vertiginosamente aumentare il tempo investito nell’analisi di numerosi curricula, nel contatto diretto coi candidati e nei successivi colloqui. Inoltre, spesso gli stessi candidati devono affrontare spostamenti di diversi chilometri per sostenere i colloqui presso la sede dell’azienda.

"Con Visiotalent abbiamo ridotto i nostri tempi di selezione e soprattutto ne abbiamo migliorato la qualità. Il nostro processo di reclutamento è stato ottimizzato sensibilmente così come l’esperienza dei candidati che, invitati a registrare un video di presentazione sulla piattaforma, hanno apprezzato molto lo strumento in termini di fruibilità, velocità ed efficacia nel far incontrare domanda e offerta di lavoro", ha affermato Natalino Memmo, Hr Union relations & recruitment leader di Honda Italia industriale spa.

"Siamo orgogliosi di collaborare con un marchio dal prestigio storico e allo stesso tempo all’avanguardia quale è Honda Italia industriale spa, dove l’aspetto umano dei collaboratori riveste un ruolo di primo piano. Come Honda, amiamo andare veloce e raggiungere i traguardi che ci siamo prefissati, ed è per questo che Visiotalent sta affiancando sempre più realtà italiane nella trasformazione digitale del processo di selezione del nuovo personale", ha commentato Andrea Pedrini, country manager Italia di Visiotalent.