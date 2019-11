Innovazione: a Milano torna ContAnimazioni, forum su gestione cambiamento

Milano, 8 nov. (Adnkronos/Labitalia) - E’ tutto pronto, a Milano, per la terza edizione di ContAnimazioni, l’innovativo evento sul modello del TedX che dal 2017 riunisce sullo stesso palcoscenico imprenditori, studiosi, artisti, professionisti e ospiti nazionali e internazionali provenienti da mondi diversi per discutere e approfondire un tema di interesse sociale e professionale, analizzandolo da differenti punti di vista. Se lo scorso anno il leitmotiv degli interventi e delle esperienze è stato 'Il Successo', i protagonisti di questa edizione analizzeranno il concetto di 'Identità' attraverso un format interattivo pensato per dare stimoli allo sviluppo delle persone e delle organizzazioni.

L’edizione 2019, infatti, si intitola 'Identità, il coraggio di ri-conoscersi' e si terrà il 13 novembre, dalle ore 9 alle 16, all’Auditorium Giò Ponti della Sede Assolombarda, in via Pantano 9, ed è stata pensata e organizzata da Evidentia, società leader nel settore del management innovation e cambiamento culturale. “ContAnimazioni - spiega Maria Vittoria Colucci, partner di Evidentia - è un appuntamento annuale, centrato ogni volta su un tema di interesse collettivo, sociale e organizzativo che riteniamo sia di impatto nella vita di tutti i giorni, sia personale che professionale".

"Si tratta di una giornata speciale - prosegue la sua socia Anna Forciniti - per accogliere idee che provengano da diversi ambiti del sapere. Ambiti dai quali ci piace prendere a prestito vocabolari, stili di pensiero e modelli di azione e condividerli con il pubblico che parteciperà”.

Durante la giornata, a cui si potrà partecipare gratuitamente dopo essersi registrati online, si alterneranno sul palco numerosi relatori illustri: da Maria Rita Parsi psicologa, psicoterapeuta e scrittrice, che parlerà della costruzione dell’identità rispetto alla presenza del 'nemico', all’architetto Domenico Fucigna, partner di Tea ed esperto di innovazione, che avrà il compito di delineare 'Scenari e trend per le nostre diverse identità'. Subito dopo sarà la volta di Alessandro Bernardini, direttore Hr del Poligrafico e Zecca Dello Stato Italiano, che racconterà di come la sua azienda sia riuscita a valorizzare la propria identità sviluppando il Dna esistente. Al funambolo Andrea Loreni spetterà, invece, il compito di coinvolgere il pubblico in una rappresentazione dell’identità come una corda tesa sul mondo.

“Quella di concentrarsi sul tema dell’identità, del resto, è stata per gli organizzatori di ContAnimazioni 2019 - spiega poi Letizia Migliola - una scelta quasi obbligata. Per noi è un tema cruciale in questo periodo storico in cui sembra che parlare di identità significhi soprattutto sottolineare le distanze, le differenze, i distinguo".

"Ancora più cruciale - conclude l’ultima socia di Evidentia, Laura Rossi - perché oggi risulta impopolare il concetto che riflettere e lavorare sulla propria identità vuol dire, invece, capire chi si vuole essere e cosa si vuole portare nel mondo. E che per questo, quando l’identità manca o viene negata, ci si sente persi”.

Non mancherà, tra una sessione dei lavori e l’altra, un intervento delle fondatrici di Evidentia, che condivideranno la propria esperienza nel rapporto con le organizzazioni di lavoro, luoghi dove si riscontra sia la massima espressione dell’identità individuale che la sua negazione.

Nel pomeriggio, in programma una 'conversazione' tra brand per capire come nelle organizzazioni si sviluppa la propria distintività, animata dal giornalista Salvatore Giannella con manager e rappresentanti di aziende pubbliche e private e di associazioni tra cui: Rosy Alaia (Ceo di Smartika), Barbara Spangaro (responsabile Sviluppo, Welfare e Gestione Hr Staff Sea), Valerio Iossa (direttore Hr Comune di Milano) e Marcella Mallen (presidente di Prioritalia).

Seguirà il dialogo tra Lorenzo Micheli, di Futura Italia, a cui si deve l’ideazione degli hackathon per i licei, e Lucia Castellano, già direttrice del carcere di Bollate, ora direttore generale per l’Esecuzione penale esterna e di messa alla prova del ministero della Giustizia, che dialogheranno sul tema 'Identità in costruzione, identità negate' partendo dalle rispettive esperienze.