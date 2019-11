Imprese: Wahl celebra 100 anni di innovazione nel settore barber

Roma, 8 nov. (Labitalia) - Cento anni di Wahl e di innovazione. Durante gli On Hair Show & Exhibition 2019, l’azienda nata nel 1919 con l’invenzione della prima clipper elettrica da parte di Leo Wahl, e oggi leader globale nel campo barber, celebrerà questo importante traguardo, entrando nel vivo degli On Hair 2019 a Torino con 'Decades', uno show per ripercorrere l’evoluzione degli stili della barberia e dell’hairstyling nel corso degli anni. Il 17 e il 18 novembre, stilisti italiani e internazionali del Wahl Education & Artistic Team, come Davide Cecchinato, Daniele Centorbi, Joth Davies di Savills, Fabio Foria, Fresh Prince The Barber, Chris Mattick e il campione del mondo Giuseppe Terrasi, si alterneranno con dimostrazioni live per ricreare tagli iconici quali Flat Top anni ’40 e Pompadour anni ’50 e tagli contemporanei compresi quelli femminili, per proporre al pubblico le ultime tendenze con uno spettacolo inedito.

Inoltre, in onore di questo secolo di successo, è stato sviluppato appositamente un tagliacapelli in limited edition, 100-Year Clipper, con design dal sapore vintage ed elegante: uno strumento robusto che, con la sua scocca interamente in metallo, è in grado di far fronte alle sollecitazioni di un uso quotidiano intensivo. Per l’occasione, inoltre, saranno lanciati sul mercato Italia due nuovi prodotti per il taglio: Cordless Detailer, versione senza filo del trimmer Wahl più venduto, e Genio Pro Fading Edition, la prima clipper Moser con testina studiata appositamente per sfumature cortissime. Durante gli On Hair, Wahl Italia con i suoi marchi Wahl e Moser, sarà inoltre main sponsor dell’Italian Hairdresser Award 2019, premio dedicato alla maestria e al talento del nostro Paese, attraverso la fornitura di macchine e accessori Wahl e Moser come premi per 4 delle 6 categorie in gara e per 2 Special Award.

“Siamo felici di promuovere l’edizione 2019 di Italian Hairdresser Award, premio dedicato alle punte di diamante di un settore che sosteniamo da 100 anni. Dal 1919, infatti, siamo accanto a barbieri e parrucchieri per fornire loro attrezzature che semplifichino il loro lavoro e migliorino il servizio offerto al cliente. Con questo premio celebriamo chi del talento ha fatto il proprio traguardo, sempre all’insegna della qualità, del rispetto e della correttezza, valori alla base della nostra filosofia da quattro generazioni”, commenta Carlotta Capucci, responsabile della filiale italiana di Wahl.