Cambio di stagione? Consigli antistress per riordinare armadio

Roma, 8 nov. (Labitalia) - Con l’estate ormai alle spalle e le temperature che si abbassano, è arrivato il momento di fare il cambio stagione, per mettere a riposo gli indumenti leggeri e tirare fuori maglioni e cappotti. Il 'cambio dell’armadio' può essere fonte di stress, una di quelle faccende di casa che in pochi hanno voglia di affrontare, ed è per questo che Stirapp, la start-up innovativa che ha lanciato il primo servizio di 'lava & stira' tutto italiano, ha raccolto alcuni consigli per vivere il cambio di temperature senza troppe preoccupazioni.

-Fare decluttering prima di riporre gli indumenti estivi. Il cambio armadio è il momento perfetto per fare il punto della situazione, capire quali abiti vogliamo tenere, quali invece sono arrivati al capolinea o sono rimasti a riposo tra grucce e cassetti e, probabilmente, non saranno più indossati più. Il decluttering aiuta non solo a risparmiare tempo quando tornerà la primavera, ma permette anche di occupare meno spazio, lasciando il posto a ciò che serve davvero. Per chi ha qualche difficoltà a liberarsi di scarpe e vestiti, un consiglio in più è quello di leggere il libro 'Il magico potere del riordino', dell’autrice giapponese Marie Kondo, o guardare il documentario 'Facciamo ordine con Marie Kondo' tratto proprio dal volume e disponibile su Netflix.

-Partecipare agli swap party o a mercatini dell’usato. Una volta scelti gli indumenti da tenere e quelli da eliminare, esistono diverse opzioni. Si possono donare gli abiti alle associazioni di volontariato del proprio territorio, partecipare a mercatini dell’usato o portare i propri vestiti nei negozi che ritirano e valutano l’usato. Non solo, in alcune città vengono spesso organizzati anche gli swap party, incontri e feste che hanno come obiettivo lo scambio tra privati tra una chiacchiera e un drink: una buona occasione per liberarsi di ciò che non si indossa più e, allo stesso tempo, trovare qualcosa di nuovo a costo zero. Per riuscire a scambiare o vendere il più possibile una buona regola è quella di lavare e stirare gli indumenti in modo da presentarli al meglio, magari con l’aiuto di Stirapp e dei suoi professionisti.

-Pulire e profumare l’armadio. Prima di riporre i propri abiti è sempre meglio dare una rinfrescata anche all’armadio, che durante l’anno può accumulare polvere o diventare il rifugio di piccole tarme che rischiano di rovinare gli indumenti. Dopo panni e aspirapolvere, la ciliegina sulla torta è un profumatore che può essere acquistato in negozi specializzati o supermercati oppure può essere totalmente home made, realizzato con sacchetti di tulle, di carta o palline di polistirolo. All’interno si possono mettere fiori, frutta essiccata, oli o essenze profumate. I più efficaci contro le tarme? Cannella, chiodi di garofano, patchouli, cedro e lavanda.

-Lavare e stirare i vestiti prima di riporli. Prima di essere messi in letargo, gli abiti devono essere lavati e stirati, in modo da eliminare macchie e odori, che potrebbero essere difficili da togliere a distanza di mesi, e ridurre al minimo le pieghe, soprattutto per gli indumenti ai quali si tiene di più. In questo modo, e se riposti con cura, i vestiti saranno subito pronti all’uso dopo l’inverno. Anche in questo caso, Stirapp può correre in aiuto di chi ha poco tempo a disposizione per andare in lavanderia o ha a che fare con indumenti molto delicati e non sa da che parte iniziare.

-Utilizzare buste e scatole per il riordino. Una regola d’oro del cambio armadio è l’ordine, perché in queste circostanze non c’è niente di più fastidioso del dover aprire scatole, sacchetti e scatoloni per ritrovare un indumento che, inaspettatamente, può servire fuori stagione o non appena le temperature si alzano. Uno dei modi per evitare problemi di questo tipo è riporre il tutto in scatole e buste dividendo gli indumenti per colore o per tipologia, applicando etichette all’esterno in modo da rendere il contenuto immediatamente riconoscibile. Per chi ha poco spazio, i sacchetti sottovuoto sono un’ottima alternativa: aiutano a ridurre lo spazio ed essendo trasparenti non è difficile identificarne all’istante il contenuto. Più l’armadio sarà ordinato, più sarà veloce il cambio stagione in primavera.