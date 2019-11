Al Forum nazionale Conflavoro Pmi la testimonianza dei sindaci

Lucca, 8 nov. (Labitalia) - Al Forum nazionale Conflavoro Pmi ‘Italia Economia & Lavoro’, in corso a Lucca a teatro Giglio, arriva la testimonianza dei sindaci locali.

"La difficoltà di ripresa - afferma il sindaco di Lucca, Alessandro Tambellini - la conosciamo bene, perché un sindaco è vicino alle persone. E' necessaria una riflessione sottolinea - su come si imposta un futuro con condizioni lavorative di alta precarietà. Spero che questo evento segni l'azione politica che Conflavoro propone".

Per il sindaco di Viareggio, Giorgio Del Ghingaro, "sul fronte lavoro siamo in trincea, ma la regione Toscana permette di guardare con meno pessimismo al futuro, visto che abbiamo una media di disoccupazione inferiore a quella nazionale". "Tuttavia, si sente ancora il morso della crisi che non sembra risolversi", avverte e conclude: "Ringrazio Conflavoro - spiega - per aver ideato questo evento".