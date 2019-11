Lavoro: annunciati vincitori dei LinkedIn Talent Awards Italia 2019

Roma, 6 nov. (Labitalia) - LinkedIn, il più grande network professionale online del mondo, annuncia oggi i nomi dei vincitori dei LinkedIn Talent Awards Italia 2019, la seconda edizione del premio LinkedIn che riconosce i migliori player italiani nel settore del recruiting. La premiazione è avvenuta, ieri sera, nell’ambito di un evento organizzato negli spazi dell’hotel Mandarin Oriental di Milano. I LinkedIn Talent Awards premiano le modalità con le quali un’azienda è capace di coinvolgere e sviluppare i migliori talenti, generando un vantaggio competitivo per il business e facendo al contempo leva sulle soluzioni e le attività promosse dalla piattaforma LinkedIn. “Ci congratuliamo vivamente con i finalisti e i vincitori della seconda edizione dei LinkedIn Talent Awards in Italia. Le aziende e i professionisti che vi hanno partecipato hanno raggiunto risultati incredibili e hanno portato a un nuovo livello lo sviluppo delle attività di employer branding e del recruiting dei migliori talenti, grazie all’utilizzo ottimale delle soluzioni offerte dalla nostra piattaforma. In LinkedIn, rimane costante l’impegno volto a promuovere la connessione e la condivisione di conoscenze tra i talenti, e offriremo sempre alle aziende nuovi strumenti per la ricerca dei profili professionali più promettenti”, ha dichiarato Marcello Albergoni, Country Manager di LinkedIn Italy.

“Siamo onorati di essere stati scelti come finalisti per questo premio. E’ un successo raggiunto grazie all’impegno collettivo e ben rappresenta in Eni la nostra passione nel lavorare al meglio, in tutto. Questo riconoscimento è la realizzazione del duro lavoro di molte persone e non potremmo essere più felici e orgogliosi di tutti i colleghi che hanno contribuito a raggiungere questo risultato”, è il commento di Eni a margine della premiazione.

Le categorie presenti per l’edizione di quest’anno includono: Best Talent Acquisition Team, i team e le aziende che hanno ottenuto i migliori risultati promuovendo la collaborazione, la comunicazione e la sinergia, tramite l’utilizzo delle LinkedIn Talent Solutions per lo sviluppo della propria strategia di Talent Acquisition; Best Employer Brand on LinkedIn, le aziende che hanno ottenuto i migliori risultati in termini di engagement con il pubblico e i potenziali candidati, sviluppando la propria esclusiva strategia di Employer Branding attraverso LinkedIn e i suoi strumenti; LinkedIn Rising Star, le nuove aziende che si affacciano al mondo del lavoro e che grazie alla competenza nell’utilizzo dello strumento LinkedIn si sono affermate in quanto 'stelle nascenti' e talenti emergenti, con l’ambizione di spiccare all’interno di un panorama competitivo.