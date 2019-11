Contratti: Pirani (Uiltec), 'al via stagione rinnovi per 1 mln addetti'

Roma, 6 nov. (Labitalia) - "Domani abbiamo un incontro importante per il rinnovo del contratto del gas-acqua che riguarda circa 50mila addetti. E' un appuntamento importante e speriamo di trovare quelle soluzioni che al momento non abbiamo. E poi nelle prossime settimane si aprirà tutta la 'partita' dei rinnovi contrattuali del manifatturiero, che complessivamente riguarda circa un milione di lavoratori". Così Paolo Pirani, segretario generale della Uiltec, la federazione sindacale dei lavoratori dell'industria tessile, dell'energia e della chimica, fa il punto, con Adnkronos/Labitalia, sui prossimi contratti che il sindacato punta a 'chiudere' con le controparti.

A partire da domani, annuncia: "Se su gas-acqua arrivassero notizie positive, avremmo chiuso l'intera partita del settore energia. E poi si aprirà appunto quello del manifatturiero, con gomma-plastica, made in Italy e tessile, che riguardano appunto circa un milione di lavoratori".

Il sindacato punterà a realizzare contratti per la 'transizione'. "L'industria sta cambiando, stiamo assistendo a un cambiamento di paradigma. Cambia il cosa e il come si produce, la rivoluzione green sta accelerando senza che però ci sia un governo di questa transizione. E noi vorremmo che invece ci fosse una cabina di regia per la trasformazione dell'industria ed evitare così effetti drammatici come quanto sta accadendo con la siderurgia", conclude Pirani.