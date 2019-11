Commercio: Avedisco, Be live, Kirei e Younique Products Italy nuovi soci effettivi

Roma, 6 nov. (Labitalia) - Avedisco, Associazione vendite dirette servizio consumatori, annuncia il passaggio da candidati soci a soci effettivi di Be Live Spa, Kirei Srl e Younique Products Italy Srl. Be Live Spa è un’azienda italiana nata dalla determinazione di un team manager con l’obiettivo di diffondere una nuova idea di benessere per il corpo e per la mente. L’azienda ha l’ambizione di contribuire a un benessere diffuso e collettivo e si pone la mission di migliorare la vita delle persone con prodotti naturali di cosmeceutica e nutraceutica made in Italy.

Kirei Srl, nata nel 2009 dalla profonda passione per la cosmesi naturale dei due soci fondatori, ha una mission ben chiara: “Portare nelle case delle persone un vero concetto di naturalità, selezionando prodotti di qualità, certificati bio con i marchi Aiab e Suolo e Salute”. Professionisti con esperienza trentennale si occupano della selezione dei fornitori e dei prodotti, 100% made Italy, dando vita a cosmetici, integratori alimentari, profumi, make up, detergenti casa eco-bio e prodotti per animali di eccellente qualità. Younique Products Italy Srl assicura alla propria clientela prodotti beauty che sono il frutto di una filosofia aziendale basata su natura, amore e scienza. La mission è aumentare, potenziare e rafforzare l’autostima nelle donne di tutto il mondo. I prodotti Younique sono realizzati in collaborazione con esperti di livello internazionale e si distinguono per formulazioni di alta qualità, ottenute da tecnologie innovative e ingredienti naturali.

Aderendo ad Avedisco, le aziende hanno accettato di accogliere come propri i valori e il Codice etico dell’associazione, la quale, adottando gli usuali criteri di valutazione che la contraddistinguono, continuerà a mettere a disposizione delle Aziende servizi e consulenza. “Siamo molto orgogliosi di dare il benvenuto a Be Live, Kirei e Younique Products nella compagine associativa di Avedisco. I tre nuovi soci effettivi contribuiscono a promuovere il nostro modello di distribuzione offrendo ai consumatori acquisti sicuri e personalizzati, operando sempre con competenza e passione”, dichiara il presidente di Avedisco, Giovanni Paolino.