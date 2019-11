Lavoro: Slc Cgil, 'dopo consulenti Poste inchieste anche su postini e sportellisti'

Roma, 5 nov. (Labitalia) - "Noi come Slc Cgil, in collaborazione con l'Inca e la Fondazione Di Vittorio, vorremmo allargare ad altre categorie di lavoratori dentro Poste questa inchiesta. Precisamente puntiamo a portalettere e sportellisti perchè anche essi sono soggetti a pressioni. Va fatta crescere la cultura in materia di salute e sicurezza dei lavoratori". Lo ha detto Nicola Di Ceglie, segretario nazionale della Slc Cgil, commentando i dati della ricerca 'Le condizioni di lavoro e di salute dei consulenti delle poste: i risultati dell'indagine tramite questionario', a cura di Inca, Slc Cgil, Fondazione Di Vittorio e presentata oggi a Roma.

"Noi già nel precedente contratto di lavoro" con Poste "avevamo istituito un ente bilaterale sulle pressioni commerciali. Stiamo in questi giorni presentando la nuova piattaforma contrattuale e rafforzeremo l'osservatorio anche per quanto riguarda le tematiche sulla sicurezza sul lavoro, cercando di istituire un arbitro tra noi e Poste, un soggetto terzo, sul modello di quanto avviene nel mondo bancario", conclude Di Ceglie.