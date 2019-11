Matrimoni: Amoore.it cresce e acquisisce viaggiosposi.it

Roma, 4 nov. (Labitalia) - Non si ferma l’ascesa di Amoore.it: nata nel 2012, è la prima lista di nozze online e interattiva, creata ad hoc per le agenzie viaggio. Ad oggi, registra la collaborazione con più di 1.100 agenzie di viaggio su tutto il territorio nazionale. E proprio in questi giorni ha acquisito Viaggiosposi.it, altra piattaforma digitale sul mercato dal 2007 scelta per la sua ottima reputazione e per essere stata anch’essa esclusiva per le agenzie di viaggio. Amoore.it è una piattaforma dinamica e personalizzata, resa 'unica' dalle caricature degli sposi che possono essere anche animate. D’altra parte, la lista di nozze in agenzia di viaggio è sempre più diffusa e permette a molte coppie di realizzare così il viaggio dei propri sogni: è quindi utile per gli sposi, per amici e parenti e per l’agenzia di viaggio.

“Quando creai Amoore.it ricordo che mi davano del matto a voler personalizzare ogni lista con le caricature degli sposi fatte a mano, lavoro che ovviamente richiede tanto tempo e diverse risorse umane, ma ad oggi posso dire che è stata una delle migliori scelte a livello imprenditoriale che abbia mai fatto e ne sono orgoglioso, rende il nostro prodotto unico e diverso dai soliti software che erano e sono presenti sul mercato”, afferma Matteo Giuntini, fondatore di Amoore.it.

“Negli anni - continua - abbiamo aggiunto tanti ulteriori servizi da abbinare alle liste, giocando ovviamente sempre con le 'caricature': dai diversi scenari disponibili alle caricature animate e infine al 'Save the date', ultima divertente novità di quest’anno, video che gli sposi possono inviare ad amici e parenti, personalizzati con le proprie caricature, per avvisarli del lieto evento".