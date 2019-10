Olio: in Umbria al via secondo weekend di Frantoi aperti 2019

Perugia, 31 ott. (Labitalia) - In arrivo il secondo, lungo fine settimana della XXII edizione di Frantoi Aperti in Umbria. Da venerdì 1° a domenica 3 novembre, i riflettori saranno puntati sulle città di: Assisi con 'Unto - Unesco, Natura, territorio, Olio' (31 ottobre - 3 novembre), Campello sul Clitunno, che ha in calendario la 'Festa dei Frantoi' (1, 2 e 3 novembre), Giano dell’Umbria, che sarà protagonista con la 'La Mangiaunta' (1, 2, 3 novembre), Gualdo Cattaneo il 'borgo dei Castelli' che prenderà parte a Frantoi Aperti con 'Sapere di Pane, Sapore di Olio' (2 e 3 novembre) e Trevi, la 'capitale dell’olio' con 'Festivol' (1, 2, 3 novembre).

Tre le tappe del 'Brunch Tour' (dalle ore 12,30 su prenotazione), con musica in luoghi unici in genere chiusi al pubblico, che sarà possibile scoprire grazie alle visite guidate proposte a termine del pranzo, a cura delle guide turistiche dell’Associazione 'Le Vie dell’Arte'. Venerdì 1° novembre, a 'Villa Nova' di Trevi, una delle Ville più antiche del territorio di Trevi, dove il brunch sarà accompagnato dalle note del Trio Jazz con Manuel Magrini, Pietro Paris e Lorenzo Brilli. Villa Nova ospiterà anche la quinta edizione di '#Chiaveumbra19_ Ingannevole come il vento. Arte Paesaggio Immagine', mostra diffusa d’arte contemporanea, con opere dell’artista Sandor Valy (visitabile anche il 2 novembre).

Sabato 2 novembre presso il Castello di Campello alto, Torrione delle Carceri, il brunch sarà accompagnato dalle note del Trio Jazz 'Cobres'. La mostra '#Chiaveumbra19_ Ingannevole come il vento. Arte Paesaggio Immagine' si terrà invece presso l’Oratorio di San Sebastiano (aperta sia il 2 che il 3 novembre ore 9-17,30), con opere dell’artista Ugo Piccioni.

Domenica 3 novembre si farà tappa a Gualdo Cattaneo presso il Castello di Cisterna e il brunch sarà accompagnato dalla musica country-folk degli Ol’ Boozers Boogie, mentre la mostra '#Chiaveumbra19_ Ingannevole come il vento. Arte Paesaggio Immagine' si terrà alla Chiesa di Santa Maria in Saragano con le opere di Franco Fiorillo (aperta sia il 2 che il 3 novembre ore 11-17). In occasione dei Brunch sarà possibile partecipare inoltre a degustazioni guidate di olio extravergine d'oliva curate da esperti assaggiatori, grazie alla collaborazione con l’Azienda speciale Promocamera della Camera di commercio di Perugia

In particolare, a Campello sul Clitunno, dal 1° al 3 novembre, ci sarà la 'Festa dei Frantoi' che inizierà con il primo 'OlioTrekking' della Fascia Olivata, una maratona non competitiva tra gli ulivi. Nel pomeriggio di venerdì 1° novembre, alle ore 17, si terrà la conferenza dal titolo 'Coltivazione dell’Ulivo nella Fascia olivata Assisi-Spoleto, fitofagi e raccolta nella campagna 2019-2020', con l’agronoma Angela Canale. Da segnalare per sabato 2 novembre, alle ore 10, la raccolta delle olive per bambini fatta con i caratteristici strumenti e che sarà accompagnata dai 'Canti delle olivare' del 'Gruppo di Canto Popolare di Giano dell’Umbria'. Alle ore 16, presso il Frantoio Marfuga, ci sarà il concerto con 'Massimo Liberatori e la Società dei Musici'.

Domenica 3 novembre, a Pissignano e presso le Fonti del Clitunno, ci sarà la Mostra Mercato dell’antiquariato e del collezionismo con oltre 500 espositori che scambiano e vendono oggetti da collezione e piccolo antiquariato, che dalle 10,30 sarà allietata dalla musica della Takaband e per tutta la giornata sarà possibile visitare i Frantoi grazie alla navetta gratuita che collegherà il centro con i frantoi e la mostra '#Chiaveumbra19. Alle ore 16,30, presso il Frantoio Eredi Gradassi, ci sarà il concerto con 'Massimo Liberatori e la Società dei Musici'.

E poi Trevi, la 'capitale dell’olio', propone al XIII edizione di 'FestivOl. Trevi tra olio, arte, musica e papille'. Nei tre giorni la Mostra Mercato dell’olio extravergine di oliva delle colline di Trevi, la Mostra Mercato dei Presidi Slow Food, il Mercato del contadino, il Mercato delle Pulci, le incursioni comico-musicali della Mabò Band per le vie del centro storico, visite guidate della città, trekking tra gli olivi, un servizio navetta gratuito che porterà i visitatori nei Frantoi aperti in lavorazione, la IV edizione della Mostra nazionale di Bonsai presso il Complesso museale di San Francesco, con l’esposizione di oltre 120 esemplari di bonsai provenienti da quasi tutte le regioni d’Italia e oltre 10 esemplari di Suiseki.

Non mancheranno le degustazioni: alle ore 16 a Villa Fabri degustazioni guidate di olio evo a cura di Palma Bartolini, mentre dalle 15,30 per 'Palazzi&Gusti' i caratteristici palazzi del centro storico apriranno le loro porte ai visitatori che potranno così degustare i prodotti delle aziende agricole aderenti al partenariato 'Trevi un cuore di qualità' e l’olio extravergine di oliva delle colline di Trevi, cucinati dalla 'Taverna del Sette' presso Palazzo Petroni - Chiostro Residenza Tulli Mugnoz e dal Ristorante 'Apriti Sedano' presso Palazzo Lucarini, il Centro di Arte contemporanea dove sarà possibile visitare l’esposizione di Sauro Cardinali dal titolo 'L’immanenza della rugiada'.

Da segnalare la prima edizione di 'FestivOl Junior', il mini festival dedicato ai più piccoli a tema olio. In programma letture animate a cura della Libreria PukaPuaka, che con la sua 'Libricicletta' coinvolgerà i bambini tra piazzetta del Teatro, piazza Garibaldi e piazza Mazzini (ore 10-17), una ricca e sana merenda con 'Pane e Olio' e nei tre pomeriggi diversi laboratori per scoprire come frutta, verdura e fiori possano diventare magnifici timbri, come estrarne i colori, come creare un libretto con le foglie di diverse piante. Sabato 2, alle 15,30, e domenica 3, alle 11, al Complesso Museale di S. Francesco, si terrà 'La storia dell'olio', una visita guidata per bambini del Museo della Civiltà dell'Olivo a cura di Ass. Pro Trevi. Domenica 3 poi per tutta la giornata ci sarà l’'Asino Bus', una passeggiata per bambini a dorso di asinelli per le vie del centro storico.