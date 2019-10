Lavoro: siglata a Rimini partnership Cisal - Movimento Consumatori

Rimini, 30 ott. (Labitalia) - Rispondere in modo sempre più completo ai bisogni dei cittadini creando un reale punto di riferimento, quando ci sia necessità di una consulenza di natura fiscale, lavorativa, consumeristica. Con questo obiettivo nasce la partnership Cisal - Movimento Consumatori, ufficializzata oggi a Rimini. Nel corso del Consiglio nazionale Cisal, il segretario generale della sigla sindacale autonoma, Francesco Cavallaro e il segretario generale Mc, Alessandro Mostaccio, hanno dato inizio alla collaborazione strategica, fondata sulla valorizzazione delle rispettive competenze sia in termini di servizio sia di rappresentanza, che mette al centro la tutela della persona. L’Alleanza rappresenta un ampliamento di Cisal Servizi & Consulenze, voluta da Francesco Cavallaro, guidata da Francesco Greco, nata con l’obiettivo di rendere fruibili servizi nel settore bancario, dei trasporti, alberghiero, sanitario, ecc., a pensionati e lavoratori, in modo chiaro e trasparente interagendo attivamente con tutte le articolazioni del sindacato.

L'avvocato Laila Perciballi, nel corso dell’evento di Rimini, ha presentato i servizi previsti dall’Alleanza e messi a disposizione dei cittadini - lavoratori - pensionati iscritti alla Cisal. Come spiega la nota congiunta, "Creare la rete Cisal e Mc consente di fare informazione in modo capillare; diffondere un modello di consumo sempre più sostenibile e equo; rendere consapevole il lavoratore, anche consumatore, della possibilità che ha di influenzare il mercato con le proprie scelte di consumo; educare i lavoratori all’esercizio dei propri diritti di cittadini-consumatori, in maniera semplice e accessibile".

Con questa partnership, Cisal e Movimento Consumatori istituiscono un tavolo di confronto permanente sui grandi temi che impattano sui cittadini, sia come lavoratori sia come consumatori portando sui tavoli governativi le istanze delle persone nella duplice, e unica veste, di lavoratori/consumatori. La convenzione Cisal - Movimento Consumatori assicurerà agli associati informazioni gratuite, consulenza e assistenza a costi contenuti, in un’ottica di massima inclusione sociale, in materia giuslavoristica, previdenziale, fiscale, formativa e consumeristica nei settori bancario e assicurativo, ma anche su utenze domestiche, sicurezza e qualità dei prodotti e dei servizi, turismo e trasporti.