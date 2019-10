Al Gruppo Ebano il Rating di legalità

Roma, 30 ott. (Labitalia) - Il Gruppo Ebano, fondato e guidato dal presidente della Piccola industria e vicepresidente di Confindustria Carlo Robiglio, ha ottenuto il Rating di legalità due stelle più dall’Autorità Garante della concorrenza e del mercato. Il Rating di legalità è lo strumento promosso dall’Autorità Garante della concorrenza e del mercato che premia le imprese legali ed etiche, mediante una serie di benefici nei rapporti con la pubblica amministrazione e con le banche. Il riconoscimento al Gruppo Ebano è particolarmente significativo. Meno del 34% delle imprese cui è stato assegnato il Rating, infatti, ha avuto come valutazione una doppia stella, mentre il punteggio di oltre il 60% si è fermato alla sola stella.

"L’attribuzione del Rating è un ulteriore elemento di credibilità per Ebano e rappresenta un importante passo di un percorso virtuoso intrapreso da tempo", dichiara Robiglio, che guida una realtà tra le leader in Italia sulla formazione a distanza e opera anche nell'editoria, nella comunicazione e nel marketing caratterizzando tutta l'offerta per il suo approccio innovativo.

"Il nostro Gruppo - sottolinea - è sempre più impegnato verso la sostenibilità in ogni sua declinazione, nonché verso la trasparenza e la correttezza nei confronti dei clienti, dei fornitori, di tutti gli stakeholders".

Circa 18 milioni di fatturato nel 2018 e una crescita negli ultimi 6 anni dell’800%, 8 società controllate, 15 partnership produttive, più di 250 dipendenti e collaboratori, una clientela media annuale che ormai supera le seimila unità per il solo business della formazione a distanza e un piano di crescita per linee interne ed esterne con investimenti nel solo 2018 di 700 mila euro. Sono questi alcuni dei numeri che sottolineano la costante crescita del Gruppo Ebano negli ultimi anni.

Tra i punti di forza del Gruppo Ebano c’è la controllata Cef Publishing, realtà che opera nella progettazione, realizzazione ed erogazione di corsi professionali attraverso modalità fad (formazione a distanza) ed e-learning, in ambiti come il socio assistenziale, l’animal care, il food, l’estetica e il benessere.

L'azienda è stata premiata da Deloitte a Milano nella sede di Borsa Italiana con il premio 'Deloitte best managed companies': il riconoscimento rivolto alle aziende che si sono distinte per strategia, competenze, impegno verso le persone e performance realizzato da Deloitte in collaborazione con Altis Università Cattolica, Confindustria e Elite, il progetto del London Stock Exchange Group che supporta lo sviluppo e la crescita delle imprese ad alto potenziale.