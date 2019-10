Lavoro: assegnati Smart Working Award 2019

Milano, 30 ott. (Labitalia) - Assegnati gli 'Smart Working Award' 2019, il riconoscimento dell'Osservatorio Smart Working della School of Management del Politecnico di Milano attribuito alle aziende che si sono distinte per capacità di innovare le modalità di lavoro grazie ai loro progetti di smart working.

I premi sono stati consegnati oggi, a Milano, in occasione del convegno 'Smart Working davvero: la flessibilità non basta', che si è svolto al Campus Bovisa.

Vincono lo 'Smart Working Award 2019' fra le grandi imprese Europ Assistance per il progetto 'EA Smart Working', Reale Mutua per l’iniziativa 'Be Smart', Saipem per l’iniziativa 'FlexAbility', Sky Italia per il progetto 'Open Working'; premiata MailUp fra le pmi e Regione Emilia-Romagna fra le pubbliche amministrazioni, con una menzione speciale per Regione Liguria.