Ict: al via prima edizione della Venice innovation week

Venezia, 29 ott. (Labitalia) - Circa 2.000 persone, oltre 1.600 imprenditori e 1.150 aziende prenderanno parte alla prima edizione di Venice Innovation Week (Viw), la settimana dell’innovazione strategica e digitale ideata dall’Università Ca’ Foscari Venezia, in programma a Venezia e Mestre da martedì 12 a venerdì 16 novembre. Caratterizzata da un ricco programma di eventi, forum, workshop e conferenze, la manifestazione ospiterà relatori da tutto il mondo che, attraverso le proprie esperienze e opinioni, affronteranno in ogni sfaccettatura il tema dell’innovazione strategica e digitale per la trasformazione del sistema imprenditoriale. Dalle collaborazioni internazionali ai programmi di scambio transfrontaliero per giovani imprenditori, dalla digitalizzazione delle pmi all’intelligenza artificiale, fino alle potenzialità della blockchain: per una settimana Venezia e Mestre ospiteranno ricerche, progetti, testimonianze e approfondimenti sulle best practice aziendali, punto di incontro e amplificatore di conoscenze, competenze ed esperienze nazionali e internazionali.

“È con grande piacere che annunciamo l’avvio alla prima edizione della Venice Innovation Week, una settimana di eventi dedicati all’innovazione strategica e digitale nata dalla volontà di Ca’ Foscari di dare una nuova valenza e impulso a una serie di appuntamenti consolidati e a nuove iniziative che favoriscano il diffondersi del know-how digitale e lo sviluppo del sistema imprenditoriale”, dichiara il rettore Michele Bugliesi.

"Il nostro Ateneo, con i suoi studi di management, pianificazione strategica e innovazione digitale, è attivo da tempo in azioni volte a promuovere la crescita delle aziende e del loro territorio. Con Venice Innovation Week la scala del nostro impegno in questi settori cresce, per offrire alla comunità delle imprese nuove opportunità di approfondimento, nuovi spunti per progetti di crescita e innovazione, e importanti occasioni di scambio e di incontro in un evento che aspira ad affermarsi come riferimento stabile nel panorama nazionale e internazionale. Il mio ringraziamento più sentito va a tutte le istituzioni coinvolte per il loro contributo prezioso, senza il quale questa manifestazione non sarebbe stata possibile”, sottolinea.

Venice Innovation Week (Viw) aprirà i battenti martedì 12 novembre a Venezia, presso l’Auditorium Santa Margherita, con la 7a edizione del forum italo-tedesco 'German-Italian Smart Business Conference. Collaborare per Innovare'. Organizzato da Itkam - Camera di commercio italiana per la Germania, l’evento sarà bilingue italiano-tedesco con traduzione simultanea e includerà tre tavole rotonde tematiche i cui protagonisti si confronteranno con l’obiettivo di approfondire strategie innovative nel campo della distribuzione, dell’intelligenza artificiale e nuovi modelli di business.

Con il patrocinio di Villa Vigoni - Centro italo-tedesco per l’eccellenza europea e dell’Ambasciata della Repubblica Federale di Germania a Roma, l’evento inaugurale della Viw catalizzerà a Venezia ospiti internazionali, massimi rappresentanti economici, politici e istituzionali dei due Paesi. Personalità del mondo dell’economia e della scienza coinvolgeranno i membri della business community italo-tedesca in un dialogo bilaterale tra i due Paesi leader europei.

Alle 16, presso l’Auditorium Mainardi del Campus Scientifico in via Torino a Mestre, l’Associazione Ca’ Foscari Alumni e Sintesi Comunicazione racconteranno, nel panel 'Stay Digital, Stay Human', come la digital transformation stia impattando sui modelli di business, sul marketing e sulla comunicazione con un dibattito tra docenti universitari, consulenti, imprenditori e manager di multinazionali e pmi. Durante l’evento sarà presentato il nuovo libro dell'Alumnus cafoscarino Federico Rossi 'Marketing e comunicazione digitale per le aziende B2B' (Wolter Kluwer, 2019).

Mercoledì 13 novembre, alle 11, in Aula Baratto a Ca’ Foscari, due panel di esperti - 'Le competenze dell’industria dell’auto per l’ecosistema della mobilità' e 'Servizi, infrastrutture e nuovi modelli di generazione del valore' - tratteranno il tema della mobilità e le sfide dell’automotive. Nel corso della mattinata, promossa da Cami-Center for Automotive and Mobility Innovation del Dipartimento di Management diretto da Francesco Zirpoli e in collaborazione con Ca’ Foscari Challenge School, verrà presentato anche il Master in Mobility Innovation Management, percorso che mira a sviluppare competenze specifiche richieste dal nuovo ecosistema della mobilità con un’attenzione particolare in chiave di sostenibilità ambientale, sociale ed economica.

Alle 16, nella cornice del Museo del ‘900 - M9 a Mestre, Unioncamere del Veneto presenterà 'Erasmus for Young Entrepreneurs & Enterprise Europe Network, più di 10 anni di attività in Veneto', evento celebrativo sui risultati raggiunti, nel loro primo decennio, dai programmi cofinanziati dalla Commissione europea a supporto dell’imprenditorialità. Questo appuntamento si prefigura come uno scambio transfrontaliero tra imprenditori affermati e fornirà la possibilità di accedere a servizi di assistenza in ambito di internazionalizzazione, normativa comunitaria, ricerca di strumenti finanziari e iniziative europee a sostegno del business.

Giovedì 14 novembre, sempre all’M9 di Mestre, sarà di scena il 'PiDday - Impresa e Digitale', evento conclusivo del progetto Pid VeRo, il percorso di formazione e accompagnamento al digitale delle pmi del territorio, sviluppato nel biennio 2018/2019 dalla Camera di commercio di Venezia Rovigo in collaborazione con Università Ca’ Foscari Venezia, all’interno delle attività camerali del Pid-Punto impresa digitale. La giornata proporrà ai partecipanti i risultati di un percorso di ricerca, formazione e mentoring che ha coinvolto 78 pmi del territorio, borsisti e ricercatori cafoscarini dell’area management e informatica, restituendo un interessante affresco sulle potenzialità di modelli e tecnologie di industria 4.0 per queste realtà, sulle criticità processuali e le opportunità di sviluppo.

In tale occasione, i rappresentanti del sistema Pid nazionale illustreranno, inoltre, la rete dei Punti impresa digitale istituita da Unioncamere in tutte le Camere di commercio italiane per accompagnare e supportare le pmi nella trasformazione digitale in linea con il Piano nazionale impresa 4.0. Oltre a rappresentanti delle imprese protagoniste del progetto, saranno presenti esperti nazionali e internazionali nel campo dei processi, della comunicazione, delle competenze nella digitalizzazione e trasformazione d’impresa - come ad esempio Mooly Eden (Intel) e Nicola Possagnolo (Noonic) - tra i quali potranno nascere nuove sinergie e scambi, anche grazie agli spazi espositivi e ai momenti informali di b2b previsti.

Infine, venerdì 15 e sabato 16 novembre, due eventi saranno dedicati all’Intelligenza Artificiale e alla Blockchain. Presso l’Aula Magna del Campus di San Giobbe, si svolgerà la 5a edizione dello Strategy Innovation Forum - Sif, rinomato evento sull’innovazione strategica d’impresa. Il forum, guidato dai docenti Carlo Bagnoli e Stefano Campostrini, parte da una rigorosa analisi scientifica che analizza i possibili impatti di Intelligenza Artificiale e Blockchain sui business model. Organizzato da Fondazione Università Ca’ Foscari e promosso dall’Università Ca’ Foscari Venezia, dalla Regione del Veneto e da Area Science Park, l’evento coinvolgerà imprenditori, manager, professionisti, accademici e policy maker, tutti soggetti che Sif riunisce per sviluppare conoscenze e relazioni funzionali alla trasformazione del sistema imprenditoriale.

Nelle stesse giornate, presso gli incontri 'Artificial Intelligence and Blockchain: new challenges and opportunities for management and accounting research', organizzati dai docenti Carlo Bagnoli e Maurizio Massaro con il patrocinio di Sidrea, si discuteranno, con gli editori delle riviste internazionali presenti, idee e opportunità derivanti dallo studio delle tecnologie citate negli ambiti di ricerca dell’economia e del management.