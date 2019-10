Vino: 22mila etichette recensite nella guida del Gambero rosso

Roma, 29 ott. (Labitalia) - Trentatreesima edizione per la guida Vini d’Italia 2020 di Gambero Rosso, raccolta approfondita per conoscere le eccellenze del vastissimo panorama enologico italiano. La presentazione della Guida Vini d’Italia è stato uno dei momenti culminati delle Gambero Rosso Roma Wine Weeks che per due settimane hanno portato alla ribalta della Capitale i vini, i prodotti e ristorazione della più alta qualità.

"Il Gambero Rosso conferma il suo ruolo unico di player - dichiara il presidente di Gambero Rosso, Paolo Cuccia - capace di scoprire, comunicare e promuovere le eccellenze e di indirizzare i produttori verso una crescita in Italia e in grado di individuare le enormi potenzialità del mercato mondiale in cui il vino del nostro Paese ha mostrato grande crescita e può ancora migliorare la marginalità dei produttori".

A conferma dell’attenzione alla crescita internazionale, i vini sono stati premiati da una delegazione di giornalisti provenienti da tutto il mondo. Sono 22.000 i vini entrati in guida dei 45.000 i degustati da oltre 70 esperti del Gambero Rosso; 457 hanno conquistato la vetta con Tre Bicchieri con 46 etichette premiate per la prima volta; 121 i Tre Bicchieri Verdi. I Premi Speciali sono stati 11.