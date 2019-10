Food: da Gambero rosso Top Italian Restaurants, 600 indirizzi nei 5 continenti

Roma, 28 ott. (Labitalia) - E' l’unica guida che recensisce i migliori indirizzi tricolore all’estero ed è giunta al suo terzo anno: Top Italian Restaurants del Gambero Rosso. Nell’edizione 2020 racconta 600 indirizzi selezionati tra ristoranti, trattorie, pizzerie e wine bar dislocati in più di 80 città nei 5 continenti. La selezione è effettuata con criteri rigorosi che premiano sia la qualità della proposta dei piatti che l’attenzione a vini e prodotti made in Italy. La guida, curata dal giornalista Lorenzo Ruggeri, è consultabile all’indirizzo www.gamberorosso.it/restaurants.

“Top Italian Restaurants - dichiara Paolo Cuccia, presidente di Gambero Rosso - è in linea con la nostra mission strategica di attrarre l’attenzione di appassionati e gourmet di tutto il mondo sugli ambasciatori del gusto italiano. Ci è sembrata, quindi, naturale la scelta di pubblicarla sin dalla prima edizione esclusivamente online e in lingua inglese, per renderla fruibile a un pubblico internazionale più vasto possibile".

Tante le novità in un panorama sempre più dinamico e competitivo di esercizi che promuovono con orgoglio la capacità esclusivamente italiana di essere contemporanei e sostenibili a conferma della costante capacità di crescita della cucina tricolore. Il rating utilizzato è il classico range da uno a un massimo di tre. I ristoranti premiati con le Tre Forchette di quest’edizione sono 25, i Tre Gamberi, ovvero i migliori bistrot e trattorie, 15, come le pizzerie d’eccellenza con i Tre Spicchi, mentre le Tre Bottiglie per le imperdibili carte dei vini sono 20. Le città più premiate: Parigi, New York, Tokyo e Copenaghen.

I Premi speciali sintetizzano i 12 mesi di viaggi e assaggi: lo chef dell’anno è Emanuele Pollini di 'Ovo by Carlo Cracco' di Mosca; Tèrra a Copenaghen, dei giovani Valerio Serino e Lucia De Luca, è il Ristorante emergente. La Pizzeria dell’anno è 'Futura' a Berlino, progetto del pizzaiolo Alessandro Leonardi e del cantante dei Planet Funk Alex Uhlmann. Per l’Apertura dell’anno ci si sposta a Chelsea, New York, con 'Feroce', il nuovo ristorante di Francesco Panella.

'Mancini' a Stoccolma, attivo dal 1978, si aggiudica il premio Guardiano della tradizione per la particolare attenzione al rispetto e alla qualità della materia prima. La Carta dei vini dell’anno è quella di 'Giando' a Hong Kong, la cantina di Gianni Caprioli ed Emanuele Berselli, chef e sommelier. 'Il Ristorante - Luca Fantin' a Tokyo, da 10 anni cucina d’autore nella Bulgari Ginza Tower, per il Gambero Rosso è la migliore esperienza di cucina italiana nel mondo e vince il premio di Ristorante dell’anno.

Le premiazioni verranno effettuate localmente in tutto il mondo durante il Worldtour che il Gambero Rosso realizza ogni anno con 50 eventi nelle maggiori capitali mondiali. Il programma è arricchito dai premi speciali: il Surgiva Taste Design Award che valorizza gli indirizzi che coniugano sapore, ospitalità e attenzione ai dettagli; il Villa Sandi Award per le Contemporary Wine List e il Master of Dough Award, sponsorizzato dal Petra Molino Quaglia, per gli impasti a regola d’arte.