Sostenibilità: Gruppo Gabel certificato Step by Oeko-tex

Roma, 28 ott. (Labitalia) - Certificazione 'green' per il Gruppo Gabel. Con i suoi 350 dipendenti, 40 punti vendita diretti e oltre 50 milioni di fatturato, con oltre il 93% della produzione in Italia, ha ottenuto la Step by Oeko-tex (Sustainable Textile Production), la certificazione ambientale per stabilimenti tessili ecologici che desiderano comunicare, in maniera trasparente e credibile, il proprio percorso verso condizioni di produzione più sostenibili.

Michele Moltrasio, amministratore delegato e presidente del Gruppo, che gestisce l’azienda insieme ai fratelli Massimo, responsabile Ufficio Stile e Prodotto del Gruppo, e Francesca, responsabile Comunicazione, racconta così l’impegno dell’azienda: “Ho avuto il piacere di parlare con le persone che hanno effettuato l’audit finale e ho ricevuto i complimenti per l’azienda, per le persone, per il clima che si respira. Una soddisfazione unica e un messaggio evidente del percepito di un’azienda in cui tutti lavorano con passione e sono realmente sensibili al tema della sostenibilità e del miglioramento continuo”.

La certificazione Step non riguarda solo la sostenibilità ambientale, il risparmio delle materie prime e delle risorse economiche, ma comprende il concetto di responsabilità dei diritti umani e del lavoro, oltre alla razionalizzazione dei processi di creazione, ideazione e produzione, della ricerca di innovazione e di sviluppo. "Ci battiamo per etichette trasparenti che consentano al cliente di sceglierci con onestà intellettuale, sulla base di una serie di informazioni chiare e tracciabili. Il cliente di oggi è sicuramente informato e interessato all’ambiente, disposto a scegliere e preferire un’azienda che si batte per la sua salvaguardia e noi intendiamo procedere in questo senso, con responsabilità. Inoltre, senza la tracciabilità, data dal controllo diretto della filiera produttiva, è impossibile parlare di sostenibilità”, conclude Michele Moltrasio.