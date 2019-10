Fiere: Mercato Mediterraneo ed Excellence insieme per Roma Food Exhibition

Roma, 22 ott. (Labitalia) - Mercato Mediterraneo, brand di Fiera Roma, ed Excellence si alleano per gettare le basi di un nuovo grande evento diffuso dedicato alla filiera agroalimentare ed enogastronomica che per la prima volta coinvolgerà l’intera Capitale e, nel futuro, anche nuove partnership, a partire da quella con 'Il Festival della gastronomia' (in programma il 28 ottobre alle Officine Farneto) di Luigi Cremona e Lorenza Vitali, già saliti ‘a bordo’. Si chiama infatti Roma Food Exhibition e, come si evince dal claim “Tutti Insieme. A Roma”, ha come scopo principale quello di accendere i riflettori sul business legato all’alta ristorazione e alle tematiche inerenti le produzioni alimentari del Mare Nostrum in un’ottica di lavoro sinergico, internazionalizzazione e rilancio turistico. Driver strategici, in tal senso, risultano quindi la proposta ristorativa e lo straordinario paniere agroalimentare presente in Italia e nel bacino mediterraneo che faranno da fil rouge a tutte le manifestazioni coinvolte.

A ospitare il calendario di eventi diffusi Roma Food Exhibition saranno location di alto profilo con Fiera Roma che dal 9 al 12 novembre aprirà i battenti di Mercato Mediterraneo, mentre il Rome Convention Center La Nuvola sarà la nuova sede di Excellence dal 9 all’11 novembre. Due grandi iniziative che quest’anno si preparano dunque a debuttare sotto un unico ‘ombrello’, facendo di Roma per quattro giorni la Capitale nazionale del gusto.

“Uniti si vince: crediamo profondamente nel lavoro di squadra - dichiara Pietro Piccinetti, amministratore unico e direttore generale di Fiera Roma - e siamo convinti sia ciò che serve a Roma, a tutti i livelli, per fare esplodere il suo immenso potenziale. La missione delle Fiere è essere volano per lo sviluppo economico e sociale dei territori, anche con sinergie che potenzino le azioni. Con un evento diffuso e condiviso come Roma Food Exhibition, puntiamo a rendere la Città Eterna un riferimento per il mondo dell’agroalimentare e dell’enogastronomia di alta qualità, tanto per gli addetti ai lavori quanto per gli appassionati. E la collaborazione con Excellence completa e rafforza il nostro approccio al settore”.

Un salone professionale dal respiro internazionale, dove si fondono affari e cultura, scambi e storie, un luogo dove aziende, portatori di interesse, intellettuali e rappresentati del mondo politico e delle istituzioni possono confrontarsi per creare nuove necessarie opportunità. È questo l’identikit di Mercato Mediterraneo. Un format espositivo originale e innovativo - ideato e organizzato da Fiera Roma - che anche per la sua terza edizione punta i riflettori su produzioni tipiche, tradizioni, cibo e culture del Mare Nostrum in un’ottica di relazioni, scambio di idee e opportunità di business tra aziende espositrici e buyer nazionali e internazionali.

Il tutto senza mai perdere di vista l’importanza di incentivare il dibattito aperto sul tema dei popoli che condividono lo stesso mare al fine di gettare nuovi basi di sviluppo e pace. Non a caso, la quattro giorni di fiera coinvolgerà numerosi enti di promozione e tutela, ambasciatori, rappresentanti istituzionali, esperti e studiosi di livello mondiale, al fine di sottolineare la centralità di questo bacino nello scenario geopolitico internazionale.

In questa edizione verranno esplorati i temi della sostenibilità, in agricoltura e non solo, le sfide del settore ittico, l’intera filiera dell’olio extravergine di oliva, i nuovi sviluppi commerciali che legano Cina e bacino del Mediterraneo, le infrastrutture e le vie di collegamento di questa parte del mondo, come l’Autostrada del Mediterraneo di Anas, che mette in comunicazione le comunità, custodi di tradizione e storia. Non mancherà, infine, lo spazio per la formazione, grazie anche alla presenza del Master in Economia e Gestione della comunicazione e dei media 'Food, Wine&co. Quando il cibo si fa marca' dell’Università di Roma Tor Vergata, 6 master class e una tavola rotonda internazionale previste il 9-10-11 novembre.

Per il terzo anno consecutivo, l’appuntamento crea un contatto privilegiato tra la formazione e il mondo fieristico per rendere ancora più concreta la possibilità di nuove professionalità legate allo sviluppo dei brand in ambito enogastronomico. Farà luce sulle opportunità offerte dalla Unione europea in tema di sviluppo e internazionalizzazione delle aziende il seminario organizzato dallo Studio Valla. Un prezioso aggiornamento verrà offerto dagli ospiti del Dipartimento Salute dell’Università di Yale, che punteranno l’attenzione su Stati Uniti, consumo di extravergine e salute pubblica. Si tratta quindi di una manifestazione ricca di contenuti, a cui quest’anno si aggiunge il plus costituito dal ‘gemellaggio’ con Excellence.

“Il binomio pubblico e privato - spiega l’organizzatore di Excellence, Pietro Ciccotti - è senza dubbio strategico ed elemento di grande forza, perché capace di creare un importante momento di sintesi tra il mondo istituzionale, rappresentato in questo caso da Fiera Roma, e l’universo creativo che contraddistingue Excellence. Riteniamo quindi assolutamente positivo che due attori come questi optino per la condivisione d’intenti che, a nostro giudizio, può e deve rappresentare un valore aggiunto fondamentale per il nostro territorio. Un territorio che custodisce straordinari prodotti e realtà, ma anche un grande capitale umano che in ogni edizione di Excellence cerchiamo di raccontare, declinandoli attraverso la food experience, lo spettacolo, gli incontri b2b e b2c e le innovazioni. Il tutto seguendo una mission imprescindibile, vale a dire fare cultura enogastronomica”.

Si prepara, dunque, ad aprire i battenti anche l’edizione numero 7 di Excellence, manifestazione ormai storica e di riferimento nel panorama romano e nazionale che per tre giorni celebrerà le eccellenze enogastronomiche italiane e i suoi protagonisti, esaltandone gli elementi chiave come creatività e sostenibilità, cultura e economia, innovazione e sperimentazione. Asset principali - oltre al supporto di un partner di livello mondiale come Pwc per il secondo anno consecutivo - saranno anche il business e la creazione di una sinergica tra le migliori realtà aziendali e gli operatori, in linea con la volontà di Excellence di porsi sin dal suo esordio come una sorta di ‘centro di incubazione' delle imprese del food&wine. Tra cooking show, tavole rotonde, degustazioni, talk show e incontri B2B, saranno numerosi gli eventi in agenda rivolti ai professionisti e agli appassionati per valorizzare la qualità del made in Italy e approfondire importanti temi di attualità settoriale. Protagonisti indiscussi, naturalmente, i grandi chef del panorama nazionale, stellati Michelin in testa, gli imprenditori F&B e i ristoratori.