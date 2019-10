Fiere: Ieg, 4 giorni di intenso business per Abilmente Vicenza

Vicenza, 21 ott. (Labitalia) - Quattro giorni di intenso business per gli espositori che testimoniano le ottime opportunità della manifestazione e la sua unicità in campo internazionale. Ma anche quattro giorni di festa, estro, colori e fantasia per la folla di visitatori che ha raggiunto il quartiere fieristico Italian exhibition group di Vicenza da tutta Italia e organizzandosi in gruppi dall’estero, in particolare da Spagna, Slovenia e Croazia. Abilmente Vicenza, il Salone delle idee creative di Ieg, si è conclusa rimarcando il ruolo di manifestazione portabandiera del 'do it yourself' in Italia. Con gli oltre 1.000 corsi proposti, la quindicesima edizione autunnale del salone si conferma il più grande laboratorio esperienziale creativo d’Italia, grazie a un format basato sul coinvolgimento di un visitatore sempre attento agli aspetti sociali ed etici legati all’handmade.

Gli appassionati e i creativi che hanno affollato i padiglioni hanno riconosciuto in Abilmente il luogo ideale in cui trovare stimoli e nuove idee, scoprire nuovi interessi, ma anche un momento di incontro, condivisione e sperimentazione utile al proprio percorso di crescita personale, professionale e intellettiva. Grande soddisfazione per gli oltre 420 gli espositori, di cui il 10% proveniente da paesi stranieri, protagonisti delle aree settoriali distribuite sull’intera superficie espositiva della fiera berica, che hanno contribuito al successo della manifestazione grazie a un ruolo attivo nella costruzione e nell’implementazione dell’offerta sia merceologica che esperienziale, supportando la macchina organizzativa di Italian exhibition group con impegno, passione e volontà di rafforzare ulteriormente l’identità della manifestazione.

Abilmente Vicenza, insieme alla rete consolidata di espositori, professionisti, artisti, blogger e volti noti della creatività italiana di cui Ieg si è avvalsa per costruire un format totale, è stata capace di arricchire la propria offerta al pubblico con nuove arti e nuove categorie di prodotto, dando spazio a nuove tecniche e consolidando le aree cult di manifestazione. L’edizione ha confermato il successo dedicato alla moda handmade e sostenibile di 'Cucito su di te', il trend e l’interesse dei visitatori nei confronti dell’home decor e rispettato le aspettative sul ricamo con l’esordio di #Instaembroidery. Abilmente Vicenza chiude annunciando la novità inedita di Abilmente Christmas, per un Natale all’insegna della creatività grazie alla prima assoluta di un appuntamento speciale in programma da venerdì 29 novembre a domenica 1 dicembre a Cesena Fiera.