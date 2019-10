Confindustria alberghi, boom settore luxury, +25,6% ultimi 5 anni

Roma, 18 ott. (Labitalia) - La domanda turistica del segmento luxury in Italia negli ultimi 5 anni è aumentata del 25,6% a fronte di un +14,9% della media nazionale. Più di 10 punti di differenza. Ma quello che rende più interessante per l’economia del Paese questo segmento è che la composizione della clientela è prevalentemente internazionale con oltre il 76% di stranieri. Nei prossimi dieci anni il tasso di crescita a livello mondiale è stimato nel 6,2% annuo. Sono i dati del turismo di lusso di Confindustria Alberghi presentati a Capri duranti lavori del workshop Campioni luxury tourism, organizzato nell'ambito del convegno dei Giovani Imprenditori di Confindustria per analizzare le tendenze e i comportamenti di consumo di un settore in forte ascesa, leva per lo sviluppo di infrastrutture e servizi. È emerso che i nostri competitor europei non hanno un'immagine ed una reputazione altrettanto forte come l'Italia, stimata per la moda, il design, l'artigianalita, il patrimonio, lo stile di vita, la cucina.

"Il luxury tourism è in grado di anticipare i trend che riguarderanno il turismo nel suo complesso". Ne è convinto Gabriele Menotti Lippolis, presidente Comitato Interregionale del Mezzogiorno dei Giovani imprenditori. "L'Italia è destinazione top-of-mind - continua Menotti Lippolis - apprezzata in tutto il mondo. Grandi gruppi internazionali alberghieri hanno compreso il potenziale del nostro mercato e stanno investendo dal nord al sud Italia".

"La crescita del luxury tourism come mercato - afferma Maria Carmela Colaiacovo, vice presidente Confindustria Alberghi - è doppia rispetto al turismo tradizionale e il suo giro d'affari è in grado di muovere circa 600 miliardi di euro ogni anno. Si tratta di un segmento particolarmente pregiato per l’economia italiana che muove il turismo internazionale e contribuisce alla crescita del Paese".

Sulle prospettive che ci attendono, sono intervenuti alcuni dei rappresentanti delle più importanti catene alberghiere, moderati da Roberto Race, senior advisor relazioni istituzionali di Borsa Italiana: Aldo Melpignano, Borgo Egnazia, Jan Pachner, Yacht Club Costa Smeralda, Marie-Louise Scio, Pellicano Hotels. "Sfatiamo - ha dichiarato Aldo Melpignano, Borgo Egnazia - il mito che i campioni sono solo al Nord. Anche al Sud sappiamo fare impresa di qualità per un turismo di alto livello. E' il caso della Puglia che negli ultimi anni ha portato avanti un processo teso a valorizzare e a realizzare le potenzialità del territorio fino ad allora inespresse, anche con l’insediamento di strutture alberghiere di alto livello, e si presenta oggi come una delle regioni più attrattive e di maggior richiamo del Sud Italia con un brand di successo, tra più famosi ed amati al mondo".

"Il luxury tourism - ha aggiunto Jan Pachner, Yacht Club Costa Smeralda - si basa essenzialmente sulla capacità di offrire al turista esperienze esclusive e di qualità. Considerato che si parla di turismo di lusso in Italia gli elementi che lo caratterizzano ruotano intorno ai concetti di storia, cultura, moda, architettura cucina e natura. Proprio l'ambiente costituisce la leva su cui riflettere. Le prospettive che un turismo di lusso sostenibile offre, infatti, rappresentano ciò su cui investire a partire da oggi. Oltre l'effetto positivo di cui godrà l'ecosistema, promuovere strategie sostenibili e implementarle genererà agli occhi del cliente un plus in termini di valore, unico".

Anche Marie-Louise Scio, Pellicano Hotels, è dello stesso avviso: "Lo sviluppo del segmento di lusso costituisce un’opportunita importante per il nostro Paese e le strutture alberghiere luxury contribuiscono ad aumentarne la visibilità. E' molto cresciuta la rilevanza della scelta dell’albergo che diventa un’esperienza centrale del viaggio e per questo è strategico un altissimo livello di qualità".