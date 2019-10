Andrea Pietrini, 'gap enorme tra domanda e offerta di managerialità'

Milano, 18 ott. (Labitalia) - "C'è, come ripeto da molti anni, un gap enorme tra domanda e offerta di managerialità, tra due mercati di grandissime dimensioni, quale quello delle medie aziende, che formano il tessuto imprenditoriale italiano, e quello dei manager". Lo dice in un'intervista all'Adnkronos/Labitalia l'esperto Andrea Pietrini, chairman e fondatore di yourGROUP e colui che ha importato in Italia il modello di fractional executive: manager senior che operano su base contrattuale due o tre giorni alla settimana su ogni cliente, seguendone più di uno contemporaneamente.

"Recentemente - ricorda - sono stati presentati i risultati dello studio 'Capitale manageriale e strumenti per lo sviluppo' condotto dall’Osservatorio di 4.manager su un campione di 2130 intervistati, di cui 614 imprenditori e 1.516 manager. Secondo lo studio, l’87% degli imprenditori dichiara di incontrare difficoltà nel reperire le figure manageriali. Un dato che sale addirittura al 91% al Nord del Paese, al 94% tra le imprese più giovani e infine al 92% tra le imprese familiari".

"Non è un problema di numeri - sottolinea - perché, seppur in calo, i manager italiani ci sono e sono anche molto preparati, grazie ad esperienze fatte in grandi aziende in Italia e all’estero e soprattutto grazie alla tecnologia che oggi consente di velocizzare l’apprendimento e di applicare modelli sempre più efficienti ed efficaci. È possibile infatti usare strumenti quali il digital twin, l’intelligenza artificiale, il data analytics, solo per citarne alcuni, che consentono analisi, soluzioni ed executions più veloci ed efficaci di una volta".

"Per andare incontro - suggerisce Andrea Pietrini - alle esigenze delle aziende, è quindi necessario trovare la modalità e gli strumenti per fare dialogare costruttivamente imprenditori e manager e, sottolineo, è necessario farlo alla svelta perché il rallentamento economico in Italia è diventato cosa concreta e va affrontato velocemente. E' recentissima, infatti, la stima di crescita zero da parte del Fondo monetario internazionale, che pur in un ambito di una generalizzata sensazione di precarietà globale, mette in evidenza come sia preoccupante la nostra situazione".

"Ritengo che - afferma - lavorando sulla managerializzazione delle aziende sia possibile infatti migliorare la produttività delle aziende italiane e contrastare così gli effetti della contrazione internazionale e non rimanere sempre gli ultimi nelle classifiche per il pil".

"Il tutto - sottolinea - al netto di fattori esogeni e strutturali del nostro Paese. Per farlo è necessario che gli addetti ai lavori e rappresentanti della varie categorie si adoperino per trovare le forme migliori di dialogo tra imprese e manager".