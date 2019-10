Libri: 'Autismo, un futuro nell’arte', quando il talento supera la disabilità

Roma, 10 ott. (Labitalia) - Accendere la comunicazione tra il mondo dell’autismo e i bambini, sollecitandone la sensibilità, attraverso il godimento di immagini, colori, disegni, in altre parole tutto ciò che si pone come espressione artistica, incoraggiandoli a mettersi in contatto con gli altri attraverso la forza e l’impatto delle loro emozioni e non soltanto attraverso la parola. E’ questo il tema e il percorso psicopedagogico, che può diventare una vera e innovativa terapia, tracciato dalla senatrice Paola Binetti e dai suoi collaboratori in 'Autismo: un futuro nell’arte' (Magi ed. 83 pagine, 15 euro), l’opera che in qualità di presidente del comitato scientifico dell’Associazione culturale Medicina e Frontiere, nata da un’idea del professor Michele Guarino, presenterà alla stampa e al pubblico il 14 ottobre, con inizio alle ore 15 presso l’Istituto Don Sturzo.

Ne parleranno, con Paola Binetti, in veste di altrettanti relatori, Magda Di Renzo, analista junghiana; Virgilio Mollicone, fondatore di Ultrablu, e l’artista Paola Grossi Gondi. A far da moderatrice Clara Iatosti, volto e firma nota di Tv2000. "La diagnosi dell’autismo -spiega una nota dell'associazione Culturale Medicina e Frontiere- è da sempre associata a una sindrome complessa ed eterogenea che crea profondo disagio non solo nel bambino che ne è affetto ma anche nel contesto familiare in cui è inserito con immediate ripercussioni nell’ambiente in cui il bambino vive, a cominciare dalla scuola".

"Ampie zone d’ombra -prosegue la nota di Medicina e Frontiere- che vanno ad alterare soprattutto i registri comunicativi del bambino e che proprio l’arte può contribuire in parte a diradare". "Con le sue immagini -spiega Paola Binetti- può infatti provocare e sollecitare l’interlocutore ad entrare nella scena, nei disegni, anche quando non è stato lui a disegnare. In altre parole, può emozionarlo e coinvolgerlo direttamente nello scorrere quotidiano della Vita".