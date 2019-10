Salute: Federmanger Roma, con Assidai e Praesidium a Tennis & friends

Roma, 10 ott. (Labitalia) - Un appuntamento con la prevenzione per promuovere la cultura dello sport e della salute. E' questa la nona edizione di 'Tennis & friends - salute e sport... sport è salute' che quest’anno torna al Foro Italico di Roma sabato 12, dalle ore 10 alle 20, e domenica 13 ottobre, dalle ore 10 alle 18. All’interno di un vero e proprio villaggio della salute, allestito con oltre 26 aree specialistiche ripartite in 104 postazioni, cui si aggiunge un’area dedicata alle vaccinazioni, tutti gli iscritti a Federmanager Roma, Assidai e Praesidium avranno la possibilità di effettuare screening e check-up gratuiti. Saranno a cura dei medici della Fondazione Policlinico universitario A. Gemelli Irccs: alimentazione, allergologia, angiologia, cancer center colon retto e pancreas, cardiologia, dermatologia, diabete e colesterolo, endocrinologia, endometriosi, gastroenterologia, ginecologia, ipertensione, medicina dello sport, medicina generale, oculistica, odontoiatria, ortopedia, otorinolaringoiatria, pediatria, pneumologia, psicologia, reumatologia e osteoporosi, senologia, urologia, vascolare.

Nell'area istituzionale della manifestazione, Federmanager Roma, Assidai e Praesidium saranno presenti e a disposizione dei manager e delle loro famiglie, per fornire informazioni in merito alle attività associative, all’assistenza sanitaria integrativa e alla consulenza assicurativa. A fare da cornice alle attività di screening, come di consueto, sarà il Torneo Tennis Celebrity con testimonial d’eccezione, volti noti dello spettacolo, dello sport e dell’imprenditoria.

Per Stefano Cuzzilla, presidente Federmanager, "la salute si costruisce giorno dopo giorno, attraverso la prevenzione e assumendo corretti stili di vita: la nostra organizzazione, grazie all’intervento dei Fondi sanitari integrativi, offre strumenti concreti che intervengono nel momento del bisogno ma anche prima, per aumentare la consapevolezza di tutti sull’importanza di questi temi".

"E' con grande piacere - dichiara Giacomo Gargano, presidente Federmanager Roma - che anche quest’anno rinnoviamo la nostra partecipazione a Tennis & Friends. Una sinergia che testimonia ancora una volta la grande attenzione che abbiamo per la salute dei nostri manager e delle loro famiglie. Un’occasione che ci permette di contribuire alla buona riuscita di un evento che mette al centro la salute, lo sport e il benessere, temi cari a Federmanager Roma, ai fondi sanitari integrativi collegati e a tutto il sistema Federmanager".

"Prendersi cura della propria salute - sottolinea Tiziano Neviani, presidente Assidai - significa mettere in atto una prevenzione primaria efficace: un concetto ampio che riguarda gli stili di vita e i comportamenti necessari per evitare l’insorgere delle malattie croniche, responsabili di oltre il 70% dei decessi a livello mondiale. La prevenzione è un aspetto cui da sempre Assidai pone attenzione, sia con specifiche campagne, offerte gratuitamente ai nostri iscritti, per esempio nel 2019 con 'Healthy manager' ci siamo concentrati contro il rischio melanoma, sia attraverso la promozione di stili di vita corretti. Di qui la scelta, anche quest’anno, di essere partner di Tennis & friends".

"Grazie a iniziative quali Tennis & friends - aggiunge Salvatore Carbonaro, presidente Praesidium spa - che abbiamo deciso di sostenere anche quest’anno, l’ampia platea di partecipanti può comprendere l’importanza della prevenzione in un contesto sociale in cui la diagnosi precoce è uno strumento imprescindibile per la salvaguardia del benessere futuro della persona. Il nostro impegno - sottolinea - si focalizza sulla sensibilizzazione e la diffusione della cultura del rischio e saremo presenti in uno spazio istituzionale con i nostri specialisti di welfare aziendale per presentare proposte assicurative calibrate sui bisogni che emergono durante l’intero ciclo di vita del professionista".